Детское здоровье – дело тонкое

Больница открыта в 1976 году, рассчитана на 598 койки и имеет в своем составе 19 клинических, 11 вспомогательных отделений, консультативно-диагностический центр на 500 посещений в смену. С какими проблемами сталкивается сегодня больница, и как она их решает, рассказывает Главный врач Андрей Иконников.

- Детская областная больница всегда развивалась динамично и последовательно. В чем секрет такого позитивного роста?

- Основу такой работы заложили еще в самом начале ее основатели. Главным врачом больницы в 1976 году был назначен Иван Григорьевич Винжего, а заместителем главного врача по лечебной работе стала Лия Ивановна Королева. Все развивалось постепенно. Изначально были определенные виды помощи, в основном, педиатрические. Как амбулаторные, так и стационарные. Постепенно со временем появлялись новые отделения, специализированные виды помощи. В частности, речь идет о консультативно-диагностическом Центре, который выполняет работы по многим профилям. Создание Центра позволило оказывать более качественную и эффективную помощь детскому населению Белгородской области. Постепенно внедрялись в действие учреждения высокотехнологической медицинской помощи. С 2019 года Детская областная больница приросла Детской городской больницей. Многие знают этот стационар на улице Садовой в районе Центрального парка. Здесь в лечебном корпусе функционируют детские отделения: приемное отделение, пульмонологическое отделение, кардиоревматологическое отделение, педиатрическое отделение для детей раннего возраста, инфекционное отделение, психоневрологическое отделение восстановительного лечения. Кроме того, мы отвечаем за деятельность четырех детских поликлиник. В настоящее время ОГБУЗ « Детская областная клиническая больница» - это крупный областной медицинский комплекс, главная задача которого – обеспечить здоровье маленьких белгородцев.

- Андрей Александрович, каковы особенности детской больницы по сравнению с больницей для взрослых пациентов?

- Дети – это особый контингент. И к нему нужен обязательно особый подход. Детский врач по-настоящему уникальный специалист. Ребенок не может самостоятельно составить себе анамнез, не может конкретно рассказать, где и почему болит. Доктор в таком случае является своего рода «дознавателем» происходящего. Исходя из своей интуиции и опыта. Наши специалисты в большинстве своем, чутко и правильно реагируют на жалобы маленького пациента. Исходя из этого, назначается верный курс лечения, прием лекарств и процесс реабилитации. Очень важен постоянный контакт с родителями, без этого невозможен вообще положительный результат в лечении. Всегда боль и переживания родителей за ребенка являются прямой составляющей переживаний медицинского персонала. Задача которого состоит в том, чтобы ребенок выписался из больницы здоровым. В критических ситуациях наши специалисты включаются в работу с самого момента появления младенца на свет. Это очень важно. Без ежеминутного мониторинга состояния ребенка попросту невозможен положительный эффект его состояния здоровья. В этом залог дальнейшей жизни человечка, его дальнейшего физического развития. В особенно трудных ситуациях мы наблюдаем ребенка до его совершеннолетия, пока он не перейдет во взрослую среду.

Коллектив Белгородской областной детской клинической больницы.

- Андрей Александрович, как журналист и как человек, вам, специализированному доктору , не могу не задать вопрос, который волнует, наверное, всех: нагрянувшая пандемия – это всерьез и надолго?

- Давайте сейчас не будем рассматривать различного рода конспирологические версии. Искусственный вирус , или природа так невзначай распорядилась. Нас рассудит Время. Знаю точно, что в нашей стране на первом этапе все случаи COVID -19 были импортированы. Я отвечаю за детский контингент. Например, в Белгороде сегодня обследовано более 300 детей на коронавирус, на амбулаторном режиме находятся 15 детей. Состояние протекает в легкой форме, они постоянно наблюдаются нашими специалистами. Поддерживается регулярный контакт с родителями. Десять детей уже выписаны из больницы с диагнозом «здоровы», они сняты с наблюдения. В случае необходимости, по вызову родителей, наши специалисты выезжают на дом, где берут мазки на анализ. Ежедневно мы берем 8-10 таких заборов у детей. Работа кропотливая, но ее не избежать. Если результат анализа положительный, то ведем наблюдения по всем необходимым рекомендациям, проводим коррекцию лечения. Пока, слава богу, серьезных инцидентов нет.

-На ваш взгляд, какие перспективы ситуации в глобальном смысле?

- Мудрый царь Соломон говорил: «И это пройдет». В нашей жизни такого массового охвата еще не было, как с этим бороться, ученые только подходят к решению проблемы. Но у всего всегда когда-то наступает конец. Мутаций гриппа множество, то, с чем мы столкнулись сегодня, образцов не имеет. Но готовимся работать усиленно и напряженно до того момента, пока не заметим, что ситуация начинает спадать.

- Накануне Дня медицинского работника, кого из ваших коллег вы могли бы отметить особо?

- Я не сторонник того, чтобы выделять кого-то отдельно. У нас подобран квалифицированный персонал с огромным чувством ответственности за свое дело. Направлен на то, чтобы качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь детскому населению Белгородской области. Могу назвать некоторые цифры, по которым оценивается уровень нашей работы. По проекту «Детство», который проходил в прошлом году, нами достигнуты все целевые показатели. Детская смертность достигла показателя 3,0, это вполне цивилизованный европейский показатель. По этому показателю мы занимаем 2-ое место в Российской Федерации. Причем для достижения такого результата необходим целый комплекс мероприятий. Как вели беременную в женской консультации, процесс родов и дальнейшее наблюдение у врача-педиатра. Эта система у нас выстроена четко и она эффективно работает. Результатом мы довольны, но в любой работе нет предела совершенства, идти нужно вперед неуклонно и поступательно.

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Сергей Филиппов