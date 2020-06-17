«МАКС-М на связи с жителями региона»

В 2010 году АО «МАКС-М» стала первой страховой медицинской организацией в России, которая получила наивысший рейтинг надежности и качества услуг.

На территории Белгородской области АО «МАКС-М» с 2002г. представлено филиалом в городе Белгороде.

Численность застрахованных филиалом на 01.06.2020г. 1514590 человек.

Приоритетом в работе АО «МАКС-М» является практическая помощь в реализации застрахованными лицами своих прав и интересов в системе ОМС. В рамках проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи страховой медицинской организацией сформированы каналы связи для пациентов непосредственно в медицинских организациях. Оперативная обратная связь страховой компании с пациентами дает возможность решать вопросы и контролировать этапы оказания медицинской помощи. На «переднем фронте» информационного сопровождения застрахованных лиц находятся страховые представители 1 и 2 уровня. Работа страховых представителей филиала АО «МАКС-М» организована во всех муниципальных образованиях области.

В условиях новой коронавирусной инфекции, когда под угрозой в первую очередь здоровье жителей старшего возраста, страховые представители полностью взяли на себя адресную работу с наиболее уязвимой категорией населения. В первую очередь речь о людях, находящихся под диспансерным наблюдением, имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, злокачественные новообразования. В целях сохранения здоровья жителей старшего возраста в условиях новой коронавирусной инфекции страховые представители служат связующим звеном между медицинскими организациями и пациентами по вопросам оказания медицинской помощи. Страховые представители по телефону информируют граждан о необходимости вызова врача на дом при возникновении простудных заболеваний, о приостановлении проведения профилактических мероприятий в части диспансеризации, об эпидемиологической ситуации в регионе. Страховая компания «МАКС-М» в городе Белгороде, посредством смс-уведомлений, проинформировала 160 тысяч застрахованных граждан старше 45 лет, имеющих хронические заболевания, о необходимости вызова врача на дом в случае возникновения признаков простуды. Задача страховых представителей — убедить людей соблюдать все предписанные карантинные мероприятия и обеспечить полноценное медицинское обслуживание возрастных жителей на дому. Страховые представители рассказывают, когда стоит обращаться за помощью, как защитить себя и близких от заражения, а также помогают разобраться в ограничениях, которые действуют на территории России.

Страховая компания «МАКС-М» в городе Белгороде призывает жителей региона ответственно отнестись ко всей информации, поступающей от страховых представителей, следовать их рекомендациям.

Сегодня вся страна благодарит врачей, медсестер и водителей «скорых» за круглосуточную работу в период пандемии коронавируса. Благодаря самоотверженной работе медиков удается вылечивать наших сограждан от нового вида заболевания. Страховая компания «МАКС-М» поздравляет врачей, средний и младший медицинский персонал с Днем медицинского работника! Пусть Ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки дарят людям здоровье, радость и счастье.

По всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по полису ОМС и работой страховых представителей, можно обращаться в контакт-центр филиала АО «МАКС-М» в городе Белгороде. Бесплатная горячая линия продолжает работу 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Напоминаем телефоны горячей линии: 8-800-555-66-03, 8-800-333-60-03.

Наши специалисты всегда на связи и готовы в случае необходимости оказать

Вам помощь и поддержку!

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Подготовил Сергей Филиппов