2020-06-17T13:44:35+03:00
Общество

В Белгороде восьми водителям выписали штрафы за шумные автомобили

За несколько часов рейда сотрудники ГИБДД выявили больше 60 нарушений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Вечером 16 июня сотрудники Госавтоинспекции провели в Белгороде и окрестностях города рейд по контролю за техническим состоянием транспортных средств. «Железных коней» проверяли на наличие неисправностей, тонировки и издаваемый ими уровень шума. За несколько часов сотрудники ГИБДД выявили 61 нарушение.

Восемь водителей привлекли к административной ответственности за чрезмерно громкие автомобили. Для легковых машин предусмотрена норма 96 децибел. В одном из остановленных автомобилей она составила от 103 до 111 децибел. Штраф за такое правонарушение – 500 рублей. Правоохранители отмечают, что слишком громкий звук, издаваемый во время движения автомобилем, не только отвлекает самого водителя, но и нарушает покой окружающих.

Аналогичное наказание положено и за тонировку. Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили 26 автомобилей со слишком затемненными стеклами. Отмечается, что водители, не устранившие нарушения в срок, рискуют получить 15 суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще 18 водителям грозят штрафы за «тюнинг». Кроме того, сотрудники ГИБДД уже подготовили материалы для аннулирования регистрации 11 из этих автомобилей.

За неисправности рулевой и тормозной систем к административной ответственности привлекли трех водителей. Их автомобили отправили на стоянку до устранения причин задержания.

Еще один водитель попался автоинспекторам без прав. В отношении него также составили административный материал. Такое нарушение чревато штрафом от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Несмотря на то, что рейд проходил в будний день, без пьяных на дорогах не обошлось. От управления отстранили одного водителя подшофе. Его машину также направили на спецстоянку. В УМВД региона напомнили, что за нетрезвое вождение можно на два года остаться без прав, а в случае повторного правонарушения водитель рискует на такой же срок отправиться в колонию.

Во время рейда сотрудникам ГИБДД пришлось догонять мотоциклиста. За невыполнение требования об остановке ему грозит штраф от пятисот до восьмисот рублей. В полиции отмечают, что рейдовые мероприятия в регионе продолжатся. Они проводятся с целью стабилизации дорожной обстановки и повышения уровня безопасности белгородцев.

За несколько часов рейда сотрудники ГИБДД выявили больше 60 нарушений..

ИСТОЧНИК KP.RU

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