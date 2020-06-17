За пять месяцев белгородские полицейские изъяли из незаконного оборота больше 34 кг наркотиков

В полиции рассказали о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков. За пять месяцев текущего года сотрудники органов внутренних дел пресекли 439 преступлений в этой сфере. В пресс-службе УМВД сообщили, что большая часть из них - тяжкие и особо тяжкие. Из незаконного оборота изъяли больше 34 килограммов запрещенных веществ. С начала года правоохранители также закрыли 10 наркопритонов.

На этой неделе в Белгородской области стартовал комплекс мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также прокуратуры области в режиме онлайн пообщались с преподавателями, родителями и студентами одного из колледжей Белгорода. Участники видео-конференции обсудили проблемы наркомании среди молодежи. Правоохранители обратили внимание, что подрастающее поколение вовлекаю в незаконный бизнес в различных интернет-мессенджерах. Соглашаясь работать так называемыми «кладменами», молодые люди становятся марионетками в руках преступников и вскоре оказываются на скамье подсудимых. За участие в незаконном обороте наркотиков предусмотрено длительное лишение свободы.

- Вербуя «закладчиков» кураторы незаконного бизнеса обещают легкий заработок, но умалчивают о последствиях такого рода деятельности. Даже за хранение наркотиков предусмотрено до трех лишения свободы. За сбыт самой мелкой партии можно лишиться свободы на восемь лет. За распространение крупной партии наркотических средств предусмотрено минимум десять, максимум – двадцать лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе областного УМВД.

Кроме того, даже однократное употребление запрещенных веществ в будущем может обернуться проблемами с трудоустройством и попросту закрыть путь к ряду профессий.