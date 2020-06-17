Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 июня 2020: Открыли пряжи и разрешили работать тем, кому за 65

В Белгородской области с 16 июня официально открылись пляжи. И разрешили работать тем, кому за 65. О дальнейшем снятии ограничений власти пообещали сообщить к концу нынешней недели

Соблюдение рекомендаций Росапотребнадзора и социального дистанцирования никто не отменял

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко своим постановлением №73 от 16 июня 2020 года внес изменения в ограничения, которые ранее были предприняты на территории региона для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На своей странице ВКонтакте губернатор, в частности, написал: "С сегодняшнего дня в области снимается запрет на работу пляжей. Условие для организаторов их деятельности и отдыхающих – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и норм социального дистанцирования. Кроме того, мы снимаем ранее принятое ограничение допуска на рабочие места граждан в возрасте 65+".

Итак, с 16 июня в области разрешена работа пляжей. Но при условии обеспечения соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования.

Как отметила заместитель губернатора Ольга Павлова, за последнюю неделю в Белгородской области утонули 10 человек, в том числе один ребенок. Ольга Павлова отметила:

—У нас 65 водоемов, где есть пляжные зоны. И пока они закрыты официально, спасательные службы на них не работают. В этой связи принято решение открыть пляжи в области, чтобы начали функционировать спасательные пункты.

Белгородцы в возрасте 65+ могут вернуться на свои рабочие места

Также, согласно новому постановлению от 16 июня, к работе непосредственно на своих местах могут вернуться белгородцы старше 65 лет, который с начала пандемии отнесли к группе риска. Правительство области снятие данного ограничения объясняет тем, что в регионе уже работают 90 процентов предприятий. Причем – в полном режиме.

Также власти региона говорят, что сейчас идет подготовка ко снятию ограничений с фитнес-залов и бассейнов. И точную дату открытия этих организаций обещают сообщить к концу текущей недели.

Напомним, что согласно сообщению областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, по состоянию на 16 июня в регионе было зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболели 3 514 человек. Госпитализировано 528, на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находится 26 пациентов. Число умерших от заражения коронавирусом составило 39 человек.