Белгородские энергетики устранили в регионе 263 нарушения охранных зон ЛЭП

За первое полугодие «Россети Центр Белгородэнерго» ликвидировало 263 нарушения охранных зон линий электропередачи. Каждый факт представлял собой реальную угрозу жителям области и при неблагоприятном стечении обстоятельств мог стать причиной несчастного случая.

В Строителе предприниматель в охранной зоне трансформаторной подстанции начал строительство производственного помещения. В результате ему пришлось за свой счет перенести подстанцию на безопасное расстояние.

В Старом Осколе организация проводила работы по реконструкции АЗС и устроила под ВЛ 6 кВ несанкционированные складирование грунта и материалов. После вручения уведомления нарушение было полностью ликвидировано.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В прошлом году энергетики зафиксировали сразу несколько фактов самозахвата прилегающей к ЛЭП территории. К примеру, жители сел Стрелецкое Белгородского района и Нижние Лубянки Волоконовского района самовольно оградили опоры линий электропередачи, перекрыв электросетевой организации доступ к оборудованию. После вручения нарушителям уведомлений охранные зоны были восстановлены в своих границах.

- Исковые требования к физическим и юридическим лицам, нарушившим требования Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства…», рассматриваются в районных, городских судах, областном Арбитражном суде, - рассказывает начальник управления правового обеспечения «Россети Центр Белгородэнерго» Светлана Михайлова. – За нарушение законодательства по соблюдению требований охранной зоны электрических сетей и уклонению от исполнения судебных решений они могут быть привлечены к ответственности со взысканием денежных средств (пени) и обязательствами по сносу самовольного строения.

Арбитражным судом Белгородской области в прошлом году принято сразу несколько решений о сносе незаконно построенных в охранной зоне линий электропередачи теплиц, и автостоянок. Три теплицы в с. Стригуны и четыре - в с. Байцуры Борисовского района по решению суда снесены собственниками.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Вынужден был подчиниться решению суда и индивидуальный предприниматель, устроивший на автодороге Белгород – Короча под ЛЭП 10 кВ опасную автостоянку с асфальтовым покрытием. А также владелец гаража, незаконно возведенного в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ в с. Беленькое Борисовского района.

Энергетики напоминают: охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи установлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при их неотклоненном положении на расстоянии от 2 до 20 метров в зависимости от напряжения. Без согласования с филиалом в этой зоне запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией или сносом зданий, складированием материалов, разработкой грунта. Строго запрещено размещать здесь детские игровые и спортивные площадки, пешеходные дорожки и парковочные места для стоянки транспортных средств, стадионы, рынки, торговые точки и другие объекты, предусматривающие скопление людей; запускать летательные аппараты, высаживать деревья или ловить рыбу. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, необходимо обращаться на прямую линию «Россети Центр» 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.