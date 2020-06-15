Для дистанционной учебы белгородских студентов используют передовые технологии

С середины мая Белгородский государственный университет использует облачный сервис от крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг для организации дистанционного обучения. В настоящий момент в университете проходят онлайн-обучение, сдают сессии и экзамены более 23 тысяч студентов со всей России и ряда зарубежных стран.

- Наш университет приобрел облачный сервис в связи с увеличением потребности получения дополнительных ресурсов для перевода обучения в режим онлайн, связанного с введением режима самоизоляции. Закупка IT-оборудования и серверов занимает достаточно длительное время, поэтому временный перенос использования «облака» для образовательного процесса стал отличным подспорьем оперативного перевода студентов на дистанционное образование. МТС предоставила нам сервис нужного объема буквально в течение суток, еще несколько часов ушло на перенос в «облако» необходимых информационных ресурсов. В итоге мы получили отличный сервис для организации онлайн-обучения в течение всего 2 суток, - отметил директор департамента развития информационных технологий НИУ «БелГУ» Юрий Банчук.

Одно из основных преимуществ облачных сервисов от МТС – их масштабируемость. Если в случае со стандартным сервисом нужно заранее выбирать его возможности, а они могут быть ограниченными и не рассчитанными на пиковые нагрузки, то в случае с облаком удобно, что мощности можно нарастить именно тогда, когда они нужны, и оплачивать их по факту использования.

- Режим удаленной работы внес серьезные изменения в жизнь всех белгородцев. И бизнес, и государственные учреждения столкнулись со срочной необходимостью менять форматы своей деятельности. Причем переход в онлайн таких важных процессов, как образование, не терпит промедления и требует сразу точных действий. Мы готовы предоставлять своим клиентам облачные сервисы в максимально сжатые сроки, и гарантируем бесперебойность его работы в формате 24/7, - отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.