В Белгороде подвели итоги творческого конкурса

Ежегодный конкурс стихотворений, зарисовок и фотографий, проводимый Белгородским госуниверситетом, стал уже доброй традицией области и пользуется особой любовью его жителей. Заслуженные награды здесь вручают авторам лучших фотографий произрастающей в Белгородской области сирени, а также литературных произведений, где присутствует ее образ.

Награждение победителей этого года состоялось на свежем воздухе, на университетской площади. Приветствуя авторов конкурсный работ, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова подчеркнула, что сирень – одно из любимых растений белгородцев и даже часть души русского народа, которое ассоциируется с началом весны и возрождением надежд.

Светлана Острикова называет сирень частью души народа. Фото: архив БелГУ.

Под дружные аплодисменты цветочные композиции и памятные подарки получили авторы лучших творений – представители не только различных районов области, но и разных профессий, поколений. Например, в номинации «Литературное творчество» первое место разделили ведущий библиограф Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова Людмила Рощупкина и доцент Белгородского технологического университета Марина Щенятская. В фотономинациях «Гармония цвета» и «Сирень в интерьере» жюри присудило победу студентке пединститута Ольге Байдиной и журналисту Ирине Бабиной соответственно. Специального приза «Сирень Победы» за прекрасное фото удостоена студентка мединститута Антонина Стукалова.

Кстати, не остался в стороне и сам ректор БелГУ - сфотографированный Олегом Полухиным бело-розовый куст сирени занял серебряное место в одной из номинаций.

Напомним, что познакомиться с фотоработами участников конкурса, а также узнать много интересного о сирени можно на сайте Ботанического сада. Кроме того, лучшие фото и стихотворения, присланные на суд жюри, вошли в альманах университетского творчества «Созвездие НИУ «БелГУ».