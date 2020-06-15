Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 июня 2020 года составило 3442 человека

В Белгородской области по состоянию на 15 июня число заболевших составляет 3442 человека, за минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заболевания, сообщает Стопкороновирус рф.

В России выявлено 537 210 случаев заболевания с начала пандемии в стране. За минувшие сутки число новых заболевших составило 8246 россиян. 7 091 человек умерло, 143 — за минувшие сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших составило 4660 человек, за сутки выявлено 220 новых заболеваний. В Курской области число заболеваний составило 4058, 64 новых, в Тамбовской — 3962, плюс 65 за сутки, в Орловской — 3681, еще 122 заболевших, в Липецкой — 3053, 58 новых случаев.