2020-06-15T10:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 июня 2020 года составило 3442 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 июня 2020 года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области за сутки выявили 78 больных коронавирусом.В Белгородской области за сутки выявили 78 больных коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 15 июня число заболевших составляет 3442 человека, за минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заболевания, сообщает Стопкороновирус рф.

В России выявлено 537 210 случаев заболевания с начала пандемии в стране. За минувшие сутки число новых заболевших составило 8246 россиян. 7 091 человек умерло, 143 — за минувшие сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших составило 4660 человек, за сутки выявлено 220 новых заболеваний. В Курской области число заболеваний составило 4058, 64 новых, в Тамбовской — 3962, плюс 65 за сутки, в Орловской — 3681, еще 122 заболевших, в Липецкой — 3053, 58 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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