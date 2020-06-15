2020-06-15T01:10:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июня 2020: 38-й жертвой COVID-19 стал житель Шебекинского горокруга

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 15 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июня 2020: 38 жертвой COVID-19 стал житель Шебекинского горокруга.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 июня 2020: 38 жертвой COVID-19 стал житель Шебекинского горокруга.Фото: "КП" Архив
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В регионе за минувшие сутки подтвердилось еще 80 случаев заражения короновирусной инфекцией. Наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Белгороде – 12 человек. Но и в Яковлевском городском округе, Чернянском и Грайворонском райнах зарегистрировано соответственно 8 и по 7 новых заболевших. Пополнилась и печальная статистика умерших – от заражения коронавирусом скончался житель Шебекинского городского округа. Он стал 38-й жертвой коронавируса в регионе.

По числу новых заболевших лидирует Белгород

В Белгороде на 14 июня подтверждено 12 новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Далее новые заболевания по муниципалитетам распределились так: Яковлевский городской округ – 8, Чернянский район — 7, Грайворонский район — 7, Белгородский район — 6, Губкинский городской округ – 6, Новооскольский городской округ — 5, Шебекинский городской округ- 5, Старооскольский городской округ — 5 человек, Краснояружский район — 3, Прохоровский район — 2, Волоконовский район — 2, Валуйский городской округ — 1, Красногвардейский район — 1, Алексеевский городской округ- 1, Ивнянский район — 1, Красненский район — 1.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 21 белгородец

По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией на 14 июня в Белгородской области зарегистрировано 3 364 заболевания COVID-19. В регионе подтверждено 80 новых случаев. На аппаратах ИВЛ находится 21 белгородец, состояние которых оценивается, как тяжелое.

Всего в регионе госпитализировано 497 человек. За сутки число выздоровевших увеличилось на 63 человека, всего с начала пандемии выздоровело 1 878 человек. На самоизоляции находятся 4 112 человек, по контакту с заболевшими изолировано 2 932 человека. Снято с самоизоляции 16 491 человек. В розыске, как уклоняющиеся от самоизоляции, находится 3 белгородца.

Наибольшее число заболевших COVID-19 – в Белгороде, Старооскольком горокруге и Белгородском районе

По муниципалитетам наибольшее число заболевших приходится на областной центр— 670 человек. 572 заболевших — в Старооскольском горокруге, 403 — в Белгородском районе.

237 заболеваний приходится на Валуйский городской округ, 214 — Ракитянский район, 158 — Новооскольский городской округ, 141 — Шебекинский городской округ, 123 — Губкинский городской округ, 119 — Яковлевский городской округ, 112 — Красногвардейский район, 84 — Алексеевский городской округ, 78 — Чернянский район, 71 — Вейделевский район, 67 — Корочанский район, 64 — Прохоровский район, 49 — Волоконовский район, 46 — Грайворонский район, 40 — Ивнянский район, 38 — Краснояружский район, 26 — Красненский район, 24 — Борисовский район, 16 — другие регионы, 12 — Ровеньский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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