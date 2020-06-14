Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 июня 2020 года составило 3 364 человека

В Белгородской области по состоянию на 10.45 14 июня число заболевших составляет 3 364 человек, за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев заболевания, сообщает Стопкороновирус рф.

В России выявлено 528 964 случаев заболевания с начала пандемии в стране. За минувшие сутки число новых заболевших составило 8 835 россиян. 280 050 человек выздоровело, 5 409 — за минувшие сутки. 6 948 человек умерло, 119 — за минувшие сутки.

Воронежская область продолжает возглавлять список зараженных во Центральному Черноземью. Всего число заболевший составило 4 440 человек, за сутки выявлено 219 новых заболеваний. В Курской области число заболеваний составило 3 994, за сутки выявлено 72 новых случая. В Тамбовской — 3 897 (63), в Орловской — 3 559 (86), в Липецкой — 2 995 (58).