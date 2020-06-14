2020-06-13T22:26:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 июня 2020: И снова две смерти от заражения COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 14 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 июня 2020: И снова две смерти от заражения COVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 июня 2020: И снова две смерти от заражения COVID-19.Фото: "КП" Архив
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За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И еще два пациента, увы, скончались.

Число умерших от заражения COVID-19 в регионе неуклонно растет

В областном центре за минувшие сутки скончались еще два человека, зараженные COVID-19. Итого, только в областном центре число умерших от коронавирусной инфекции на 13 июня составило 11 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего же в области жертвами опасного заболевания стали уже 37 человек. Общее число зараженных — 3 284, за сутки прибавилось 77 новых случаев заражения.

На госпитализации находятся 488 белгородцев, в тяжелом состоянии на ИВЛ — 21 человек. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1 815 человек, за минувшие сутки — 28. На самоизоляции находятся 4 126 человек, изолированы по контакту с заболевшими 2 833. Отметим, что еще 12 июня на самоизоляции находилось 4 102 человека, а изолируемых по контакту было 2 769. Простая арифметика говорит о том, что эти цифры также, как и число умерших, неуклонно растут.

Как распределились пациенты с диагнозом COVID-19 по муниципалитетам

3 284 пациента с диагнозом COVID-19 по состоянию на 13 июня распределились по муниципалитетам Белгородской области следующим образом: на Белгород приходится 658 заболевших (+11 за сутки, 327 выздоровел, 11 умерли), на Староосколький горокруг — 567 (+10 за сутки, 266 выздоровевших, 5 умерших), на Белгородский район — 397 (+13 за сутки, 218 выздоровевших, 3 умерших), на Валуйский горокруг — 236 (+5 за сутки, 173 выздоровевших, 2 умерших), на Ракитянский район — 207 (+5 за сутки, 112 выздоровевших, 6 умерших), на Новооскольский горокруг — 153 (99 выздоровевших), на Шебекинский гороокруг — 136 (+2 за сутки, 88 выздоровевших, 1 умерший), на Губкинский гороокруг — 117 (+2 за сутки, 64 выздоровевших, 1 умерший), на Красногвардейский район — 111 (+1 за сутки, 68 выздоровевших, 3 умерших), на Яковлевский горокруг — 111 (+3 за сутки, 40 выздоровевших, 2 умерших).

83 заболевших в Алексеевском горокруге (+2 за сутки, 60 выздоровевших), 71 — в Чернянском районе (45 выздоровевших), 71 — в Вейделевском районе (+2 за сутки, 54 выздоровевших, 2 умерших), 67 — в Корочанском районе (+2 за сутки, 44 выздоровевших), 62 — в Прохоровском районе (+4 за сутки, 34 выздоровевших), 47 — в Волоконовском районе (+3 за сутки, 24 выздоровевших), 39 — в Ивнянском районе (+1 за сутки, 10 выздоровевших) , 39 — в Грайворонском районе (+9 за сутки, 20 выздоровевших), 35 — в Краснояружском районе (+1 за сутки, 24 выздоровевших).

Меньше всего число заболевших в Красненском районе — 25 (19 выздоровевших), Борисовском — 24 (+1 за сутки, 17 выздоровевших), других регионов — 16 (5 выздоровевший, 1 умерший), Ровеньском районе — 12 (4 выздоровевших).

ИСТОЧНИК KP.RU

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