Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 июня 2020 года составило 3 284 человека

В Белгородской области по состоянию на 10.45 13 июня, сообщает сайт Стопкороновирус рф, число заболевших составляет 3 284, за прошедшие сутки выявлено 77 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

В России число заболевших составляет 520 129 человек, за сутки выявлено 8 706 новых заболеваний. 274 641 человек выздоровело, 5 271 — за минувшие сутки. 6 829 человек умерло, 114 — за минувшие сутки.

Воронежская область по прежнему показывает высокий рост заболеваемости. На 13 июня число заболеваний COVID-19 в соседней с Белгородской областью достигло 4 221 человек, за минувшие сутки выявлено 228 новых заболевших. В Курской области число заболеваний — 3 922, за сутки выявлено 83 новых случая. В Тамбовской — 3 834, выявлено 64, в Орловской — 3 473, выявлено 81, в Липецкой — 2 937, выявлено 59.