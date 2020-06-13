2020-06-13T11:04:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 июня 2020 года составило 3 284 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 июня 2020 года
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 июня 2020 года составило 3 284 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 июня 2020 года составило 3 284 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.45 13 июня, сообщает сайт Стопкороновирус рф, число заболевших составляет 3 284, за прошедшие сутки выявлено 77 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

В России число заболевших составляет 520 129 человек, за сутки выявлено 8 706 новых заболеваний. 274 641 человек выздоровело, 5 271 — за минувшие сутки. 6 829 человек умерло, 114 — за минувшие сутки.

Воронежская область по прежнему показывает высокий рост заболеваемости. На 13 июня число заболеваний COVID-19 в соседней с Белгородской областью достигло 4 221 человек, за минувшие сутки выявлено 228 новых заболевших. В Курской области число заболеваний — 3 922, за сутки выявлено 83 новых случая. В Тамбовской — 3 834, выявлено 64, в Орловской — 3 473, выявлено 81, в Липецкой — 2 937, выявлено 59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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