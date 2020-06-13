2020-06-13T00:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 июня 2020: Белгород продолжает лидировать по числу заболевших жителей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 13 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 июня 2020: Белгород продолжает лидировать по числу заболевших жителей.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 июня 2020: Белгород продолжает лидировать по числу заболевших жителей.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 12 июня выявлено 70 новых случаев заболевания. Отметим, что со средины мая количество в пределах 70-80 новых заболеваний ежедневно — увы, норма для региона. Это привело к тому, что число заболевших на вчерашний день в области составило 3 207 человек. И наибольшее количество заболеваний приходится на областной центр — 647 человек. За сутки прибавилось 16 человек.

В регионе в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 23 человека

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 14:00 12 июня число заболевших составляет 3 207. На госпитализации находится 487 белгородцев, в тяжелом состоянии на ИВЛ — 23. Всего с начала пандемии выздоровело 1 787 (145 за сутки). Число умерших составляет 35 человек. На самоизоляции находятся 4 102 человека, изолированы по контакту с заболевшими 2 769. Сняты с самоизоляции 16 135 жителей области.

Белгород лидирует и по числу заболевших, и по умершим

По муниципалитетам «лидерство» по заболеваниям и умершим — за областным центром: 647 заболевших (16 за сутки), 9 умерших. Следом идет Старооскольский городской округ — 557 человек (+18 за сутки, 263 выздоровевших, 5 умерших), Белгородский район — 384 человек (+10 за сутки, 218 выздоровевших, 3 умерших), Валуйский городской округ — 231(+6 за сутки, 172 выздоровевших, 2 умерших), Ракитянский район — 202 (+1 за сутки, 110 выздоровевших, 6 умерших).

В Новооскольом городском округе 153 заболевших COVID-19 (+1 за сутки, 96 выздоровевших), в Шебекинском городском округе 134 (+4 за сутки, 86 выздоровевших, 1 умерший), в Губкинском горокруге — 115 (+6 за сутки, 64 выздоровевших, 1 умерший), в Красногвардейском районе — 110 (+1 за сутки, 68 выздоровевших, 3 умерших), в Яковлевском горокруге — 108 (+1 за сутки, 40 выздоровевших, 2 умерших).

81 человек заболел в Алексеевском горокруге (+1 за сутки, 60 выздоровевших), 71 — в Чернянском районе (+1 за сутки, 45 выздоровевших), 69 — в Вейделевском районе (54 выздоровевших, 2 умерших), 65 — в Корочанском районе (+1 за сутки, 41 выздоровевших), 58 — в Прохоровском районе (+1 за сутки, 34 выздоровевших), 44 — в Волоконовском районе (+1 за сутки, 24 выздоровевших), 38 — в Ивнянском районе (10 выздоровевших), 34 — в Краснояружском районе (+1 за сутки, 22 выздоровевших), 30 — в Грайворонском районе (18 выздоровевших).

Меньше всего заболевших в Красненском районе — 25 человек, причем 19 уже выздоровели. 23 заболевших в Борисовском районе (17 выздоровевших), 12 — в Ровеньском районе (4 выздоровевших).

ИСТОЧНИК KP.RU

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