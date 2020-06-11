2020-06-11T14:42:09+03:00
Экономика

«Открытие» продолжает поддерживать системообразующие предприятия

Банк выдал «Ренейссанс Хэви Индастрис» 3 миллиарда рублей кредита по льготной процентной ставке
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..Фото: "КП" Архив
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Срок кредитного соглашения, подписанного в рамках исполнения постановления Правительства РФ №582 о финансировании системообразующих организаций страны, составляет один год.

- Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» является давним стратегическим партнером нашего банка. Основным направлением ее деятельности является проектирование, строительство и последующее техническое обслуживание сложных промышленных объектов. Клиентами корпорации являются ведущие компании нефтегазохимической и энергетической отрасли, предприятия горнодобывающей, металлургической и обрабатывающей промышленности, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что кредитная линия, которая пополнит оборотные средства «Ренейссанс Хэви Индастрис», даст компании новый импульс для развития как на российском, так и на международном рынке.

- Кредит, выданный «Ренейссанс Хэви Индастрис», лишь одна из череды сделок нашего банка, которые мы заключаем в рамках постановления Правительства РФ с системообразующими предприятиями нашей страны, – прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Эта программа уже на практике доказала свою крайнюю востребованность и эффективность в поддержке отечественной экономики. Именно поэтому банк «Открытие» намерен оперативно использовать весь выделенный лимит субсидируемых кредитов.

Справка КП

Группа компаний «Ренейссанс», основанная в Санкт-Петербурге в 1993 году, в настоящее время ведет свою деятельность в качестве генерального подрядчика и инвестора в 28 странах мира. В 2011 году было создано промышленное подразделение «Ренейссанс Хэви Индастрис» – для реализации проектов тяжелой промышленности.

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