Фабрика процессов: чему учат белгородский бизнес?

Одним из его направлений является обучение коллективов белгородских предприятий. Накануне очередная группа белгородцев погрузилась в образовательный процесс.

Напомним, торжественное открытие учебной производственной площадки «Фабрика процессов», созданной на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда по методологии Федерального центра компетенций, состоялось в феврале текущего года. В церемонии принимали участие заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента экономического развития Олег Абрамов, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Екатерина Гришина, первый заместитель начальника департамента экономического развития области Давид Бузиашвили, старший руководитель проектов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Васильев.

Национальный проект предусматривает как экспертную и финансовую поддержку предприятий, так и нефинансовое стимулирование, обучение управленческого звена и рядовых сотрудников. Именно своевременному получению знаний и навыков, позволяющих менять производственный процесс в лучшую сторону, способствует Фабрика процессов. Это учебная производственная площадка, где сотрудники предприятий в условиях реального рабочего процесса получают практические навыки по оптимизации производственного потока и опыт применения инструментов бережливого производства. Кроме того, участники Фабрики проводят экономическую оценку реализованных улучшений, понимая на примере внедрения собственных идей, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели предприятия.

За один день участники проживают три игровых смены.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Результат – все представители предприятий становятся активными и грамотными агентами внедрения инструментов бережливого производства на месте своей работы. Эксперты Регионального центра компетенций подчеркивают, что такая организация обучения – достаточно эффективный способ взглянуть со стороны на привычную работу на предприятии. И, естественно, изменить ее в лучшую сторону.

В среду, 10 июня, на Фабрике процессов состоялось очередное обучение. В процесс активно погрузились сотрудники Белгородского хладокомбината, с интересом воспринимая новую информацию. Всего же, за время работы Фабрики, знания здесь получили 96 представителей 15 предприятий Белгородской области – участников Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Всем прошедшим курс вручаются сертификаты о прохождении обучения.

За один день участники проживают три игровых смены, в которых должны выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа. Кроме того, достичь таких показателей, как снижение времени протекания процесса, повышение загрузки операторов, снижение запасов (незавершенного производства) в потоке и количества транспортировок, уменьшение объема партий выпускаемого изделия, а также получение максимальной прибыли и минимальной себестоимости продукции.

Организаторы подчеркивают: если внимательно и вдумчиво подойти к информации, полученной на Фабрике, у человека появляются все возможности, чтобы начать повышать эффективность собственного производственного процесса, разрабатывать и, главное, реализовывать проекты по его улучшению. Именно на такой результат и нацелена реализация важного для развития отечественной экономики национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».