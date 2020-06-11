На Белгородчине названы имена лучших учителей

Педагоги из различных районов области боролись за победу в двух номинациях: «Лучший учитель» и «Педагогический дебют» В этом году в конкурсе приняли участие 42 учителя.

В течение двух месяцев претенденты заочно презентовали интернет ресурс, писали эссе, демонстрировали свои собственные методики проведения урока, представляли свои умения по организации и проведению внеурочных мероприятий, разрабатывали образовательные проекты. Завершающим конкурсным испытанием стал круглый стол, прошедший в формате видеоконференцсвязи.

В итоге жюри определило сильнейших: победителем в номинации «Лучший учитель» признана учитель географии белгородского лицея №9 Юлия Белкина, а в номинации «Педагогический дебют» - учитель математики и физики школы п.Дубовое Белгородского района Татьяна Еремеенкова.

Юлия Белкина (в центре). Фото: архив Белгородского института развития образования.

Оба победителя признаются, что участие в конкурсе оставило целый ряд непередаваемых эмоций. Например, имея 20 лет педагогического стажа, Юлия Белкина впервые стала конкурсантом. «Я решилась попробовать свои силы только в этом году, потому что именно в этом году очень грамотно выстроены этапы конкурсных испытаний. Они действительно помогают раскрыть педагога как профессионала, а также узнать, на что он способен», - говорит она. Педагог набрала 351,5 балла, опередив ближайшего соперника на 2,6 балла.

Татьяна Еремеенкова рассказала, что на успешное выступление в испытаниях ее вдохновил опыт коллег. Хотя было совсем не просто - на подготовку конкурсного урока с командой ушло не меньше недели: «Мне очень понравилось испытание «Урок». Я чувствовала, что он прошёл так, как я планировала. Нервы и переживания, конечно, присутствовали». Преимущество Татьяны перед вторым местом составило менее 1 балла - очередное доказательство, что конкуренция в конкурсе очень высока.

Татьяна Еремеенкова. Фото: архив Белгородского института развития образования.

2 и 3 места в номинации «Лучший учитель» заняли учитель географии школы № 2 пгт. Пролетарский Ракитянского района Алеся Васильченко и учитель начальных классов гимназии поселка Майский Анастасия Демиденко. В номинации «Педагогический дебют» - учитель русского языка и литературы Ровеньской школы с углубленным изучением отдельных предметов Андрей Воронов и учитель английского языка школа №4 г. Валуйки Лилия Ильминская.

Организаторы конкурса - департамент образования Белгородской области, региональная организация профсоюзов работников народного образования и науки РФ, а также Белгородский институт развития образования – отметили высокий уровень не только финалистов, но и остальных участников мероприятия. И, со своей стороны, пожелали всем педагогам области успехов и вдохновения.