2020-06-11T10:53:26+03:00
Общество

Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Белгороде

Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения
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Компания расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 в Белгородской области с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Время от оформления заказа до передачи клиенту в дневные часы не превышает одного часа. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

На фоне мер по предотвращению распространения коронавируса значительно увеличилось число заказов в интернет-магазине Tele2. В условиях роста онлайн-заказов оператору важно сохранять качество обслуживания и обеспечить безопасную доставку без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки SIM-карт, заказанных в интернет-магазине Tele2, стал сервис «Яндекс.Такси».

Водители, сотрудничающие с сервисом, будут осуществлять доставку карт в Белгороде и Белгородской области. После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Важным аспектом является строгое соблюдение мер предосторожности, которые препятствуют распространению инфекции. Процесс доставки заказа занимает не более часа, а процесс передачи – меньше минуты. Клиент получает от водителя SIM-карту и инструкцию для ее самостоятельной активации. Таким образом, партнеры поощряют соблюдение абонентами режима самоизоляции.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Сейчас цифровизация проходит ускоренными темпами, привычные процессы и действия переводятся в онлайн-формат. Интернет-площадки продаж органично развивались и до пандемии, но в условиях карантина стали жизненной необходимостью как для клиента, так и для бизнеса. Теперь абоненты походу за SIM-картой в салон предпочитают цифровой канал подключения. Tele2 обладает развитой экосистемой и может свободно компенсировать потери в одних каналах за счет динамичного развития других, в том числе за счет партнерства с одним из лидеров рынка такси. Совместный проект с «Яндекс.Такси» позволяет нам заботиться о безопасности клиентов, предлагая им новый удобный сценарий доставки, и сохранять высокое качество сервиса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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