Бизнес в эпоху пандемии: 5 идей для эффективной работы

На прошлой неделе глава региона подписал документ, регламентирующий работу парков, летних кафе, музеев и стадионов. И сейчас - с многочисленными оговорками и в жестких рамках - они начали свою работу. Заместитель губернатора Ольга Павлова подчеркивает, что по-прежнему неукоснительно должны соблюдаться все правила, установленные Роспотребнадзором.

Пока же белгородский бизнес ведет работу и в офлайн, и онлайн-формате, непрерывно адаптируясь к новым условиям. Мы собрали истории нескольких компаний, которым уход в «цифру» открыл новые форматы работы.

Идея первая: для увеличения клиентской базы

Это очень важно во время, когда личные контакты ограничены, люди гораздо меньше стали лично появляться в магазинах и офисах. А об общепите и говорить нечего – все только на вынос. Как донести клиенту информацию об новых условиях работы, товарах, «карантинных» предложениях?

Сегодня одним из востребованных и весьма экономных инструментов стал умный сервис, заменивший всем надоевшие листовки и подобного рода промо-акции. Используя технологии Big Data, можно создавать информационные сообщения, настроенные непосредственно под нужную целевую аудиторию. Даже заказать искусственному интеллекту конкретные параметры: пол, возраст, географическое положение, интересы и многое другое. Это простое и недорогое решение поможет провести информационную кампанию и получить заказы от постоянных и новых клиентов, которых по заданным характеристикам подберет умная система.

Идея вторая: для оперативной отработки заказа

Сейчас, когда розничные заведения массово закрыты, и треть из них ушли в онлайн, нельзя терять связь с постоянными покупателями. Ведь люди скучают по тому, к чему привыкли – потому активно и развивается услуга доставки товаров на дом, особенно популярны в последнее время сервисы доставки еды. Главным принцип здесь – доставим все, всем и вовремя. И, чтобы его соблюсти, важно не потерять ни одного заказа.

Полезный инструмент, который поможет увеличить базу довольных клиентов компании, - организация виртуальной телефонии. Безусловно, в офисе есть телефон, но ведь в нынешних реалиях большинство сотрудников работают удаленно, вне офиса. Виртуальная телефония позволит соединить вашу команду, не пропустить ни одного вызова клиента, она переадресует звонок на ответственного сотрудника, установит часы ответа вежливого автоответчика или «живого» сотрудника. Сервис легко интегрируется с корпоративными CRM Bitrix, отправляя в эти системы аналитические справки по каждому поступившему звонку.

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Идея третья: для контроля качества доставки

С резко увеличившимся спросом населения на услуги доставки, в компаниях растёт и спрос на курьеров. Здесь главное - грамотно контролировать процесс, чтобы все работало как часы, точно и без сбоев.

Сегодня это можно делать дистанционно. Например, использовать сервис по управлению разъездными сотрудниками, дающий возможность в режиме онлайн на карте видеть персонал, загрузку штата и статус выполнения поручения. Такие отчёты объективны, подделать их практически невозможно.

Система проста и удобна даже для тех, кто решил впервые испытать эффективность цифровых технологий. Своим опытом с нами поделился директор Новооскольского электродного завода Юрий Глушков. Предприятие занимается производством электродов для ручной дуговой сварки и продажей своей продукции в масштабах центральной и южной части России, а также в республику Крым. У всех водителей-экспедиторов на рабочем смартфоне подключен цифровой сервис мониторинга маршрутов. «Мы очень внимательно относимся ко времени своих сотрудников и особенно – клиентов. Учитывая обширную географию поставок продукции, нам важно планировать маршрут водителей и ориентировать клиентов на поставку в конкретный день и время. Благодаря этому сервису у нас значительно ускорились поставки и улучшилась дисциплинированность разъездных сотрудников. Я всегда знаю, где находится служебный автомобиль с товаром, а клиент точно знает, когда он получит свой заказ».

Идея четвертая: для сохранности корпоративных данных

В условиях удаленной работы видеосвязь и возможность удобного доступа к корпоративной базе данных – один из главных способов максимально эффективно взаимодействовать и обмениваться корпоративной информацией. Облачные решения отличаются оптимальной стоимостью, быстротой развертывания и гибкостью в деле увеличения или уменьшения размера хранилища. Удобно, что мощности можно нарастить именно тогда, когда они нужны, оплачивая их по факту использования. Сервис позволяет организовать безопасный удаленный доступ к корпоративным системам - 1С, CRM, реализовать удаленное подключение сотрудников к рабочим местам.

В Белгородской области ряд передовых предприятий уже оценили удобство таких сервисов. Яркий пример - Белгородский госуниверситет, который активно внедряет инновации в учебный процесс. Как рассказывает директор департамента развития информационных технологий НИУ «БелГУ» Юрий Банчук, перенос части ресурсов образовательного процесса на «облако» стал эффективным его инструментом, произведенным вузом в партнерстве с цифровым провайдером – компанией МТС - буквально в течение двух суток. А ведь задачи перед этим мощнейшим научным комплексом стоят не шуточные как с точки зрения безопасного хранения данных, так и организуемых мероприятий: облачный сервис университета решить много вопросов при организации дистанционного обучения.

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Вместо PS

Бесспорно, после выхода в офлайн, многое изменится навсегда. К примеру, использование цифровых решений. Вот и пятая идея: если они эффективно отработали в сложный период, то почему бы не забрать их с собой в будущее - в качестве постоянных помощников?..