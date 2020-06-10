В Белгородской области выразят благодарность донорам

В Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщают: из-за коронавируса в специализированных банках всего мира наблюдается серьезное сокращение запасов крови. Из-за эпидемиологических ограничений объемы донорства снижаются, а имеющаяся в хранилищах кровь расходуется очень быстро. Но в условиях продолжающейся пандемии для миллионов пациентов жизненно важно, чтобы подходящие доноры продолжали сдавать кровь каждые 56 дней.

В рамках международной кампании «Жизненная необходимость», приуроченной к 14 июня - Всемирному дню донора - Российский Красный Крест призывает прийти на станции переливания.

Фото: архив Красного Креста.

Как рассказывает Нина Ушакова, председатель Белгородского отделения благотворительной организации, в Белгородской области совместная работа Красного Креста и станции переливания крови ведется постоянно.

- Насколько я знаю, дефицита в нашем регионе нет, - говорит Нина Иосифовна. – Но ведь кровь никогда не лишняя и ее ничем нельзя заменить. Поэтому мы не перестаем призывать земляков становиться донорами. Всю важность донорства понимаешь, когда сам попадаешь в больницу. К слову, всего за 10-15 минут человек может сдать достаточно крови, чтобы спасти целых три жизни.

Нина Ушакова не устает благодарить белгородцев за доброту.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

15 июня за неравнодушие и активную социальную позицию поблагодарят доноров нашей области. Мероприятия состоятся в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Новом Осколе. Небольшие подарки и бесконечную благодарность получат около 250 человек.

Для тех же, кто хочет узнать больше о донорстве, всю информацию с радостью предоставят в региональном отделении благотворительной организации.