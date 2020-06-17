2020-06-17T11:32:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 июня 2020 года составило 3 592 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 июня 2020 года составило 3 592 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 июня 2020 года составило 3 592 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.35 17 июня, сообщает Стопкороновирус рф, число заболевших коронавирусной инфекцией составило 3 592 человека. За минувшие сутки в регионе выявлено 78 новых случаев.

В целом по России число заболевших составляет 553 301человек, за сутки выявлено 7 843 новых случаев. 304 342 человека выздоровело, 10 036 – за минувшие сутки. 7 478 человек умерло, 194 – за сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших достигло 5 062 человека, за прошедшие сутки выявлен 201 случай нового заболевания. В Курской области число заболевших составило 4 181 человек, за сутки – 63, в Тамбовской – 4 088, за сутки – 62, в Орловской – 3 858, за сутки – 67, в Липецкой – 3 171, за сутки – 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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