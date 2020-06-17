Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 июня 2020 года составило 3 592 человека

В Белгородской области по состоянию на 10.35 17 июня, сообщает Стопкороновирус рф, число заболевших коронавирусной инфекцией составило 3 592 человека. За минувшие сутки в регионе выявлено 78 новых случаев.

В целом по России число заболевших составляет 553 301человек, за сутки выявлено 7 843 новых случаев. 304 342 человека выздоровело, 10 036 – за минувшие сутки. 7 478 человек умерло, 194 – за сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших достигло 5 062 человека, за прошедшие сутки выявлен 201 случай нового заболевания. В Курской области число заболевших составило 4 181 человек, за сутки – 63, в Тамбовской – 4 088, за сутки – 62, в Орловской – 3 858, за сутки – 67, в Липецкой – 3 171, за сутки – 58.