2020-06-11T12:15:00+03:00
Общество

Расширен список въезжающих и выезжающих через границу в Белгородской области

Распоряжением правительства РФ от 6 июня сняты часть ограничений для граждан, пересекающих границу
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Распоряжением правительства РФ от 6 июня сняты часть ограничений для граждан, пересекающих границу.Распоряжением правительства РФ от 6 июня сняты часть ограничений для граждан, пересекающих границу.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Пограничное управление информирует, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года № 1511-р внесены изменения в распоряжение от 16 марта 202годаг. № 635-р. В частности пункт 2 дополнен абзацами, которые расширяют категорию граждан для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации.

Так, въехать в Российскую Федерацию дополнительно разрешается:

лицам, в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России;

лицам, однократно, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ для граждан Российской Федерации под близкими родственниками понимаются – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства.

Выехать из Российской Федерации дополнительно разрешается:

гражданам Российской Федерации в целях лечения, при условии предъявления документов (копий документов) принимающей медицинской организации, подтверждающих лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России;

гражданам Российской Федерации, однократно, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ для граждан Российской Федерации под близкими родственниками понимаются – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сёстры, дедушка, бабушка, внуки), опекунам и попечителям, при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства;

гражданам Российской Федерации, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями лиц, в том числе иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность, копий документов, подтверждающих степень родства и право члена семьи на проживание в иностранном государстве либо наличие у него гражданства иностранного государства, для однократного выезда из Российской Федерации к месту проживания членов семьи;

гражданам Российской Федерации, однократно, в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, при условии предъявления документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

гражданам Российской Федерации, однократно, для получения образования в иностранных образовательных организациях, при условии предъявления документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в конкретной иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) российской образовательной организации о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

Нарушение порядка пересечения границы может обернуться уголовным наказанием

Руководство Управления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности, как административной, так и уголовной.

По возникшим вопросам при пересечении российско-украинской государственной границы, а также при возникновении угроз безопасности, о готовящемся или совершенном преступлении свидетелем которого вы стали, просим сообщать по телефону ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям: 8(4722) 50-85-15, 50-87-83 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские спасатели помогли снять очередного кота, который взобрался на высокое дерево
За захламление пастбища отходами строительных материалов валуйский директор ответит перед Законом
Белгородца подозревают в том, что он за деньги помогал призывникам откосить от армии
В Белгородской области заработают бани, массажные салоны и солярии
Пока староосколец был в командировке, с его машины сняли капот и колеса
Белгородские энергетики подключили к сети парк «Муромский лес»
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
Житель Белгорода уехал от торгового центра на чужом велосипеде
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Белгороде
Белгородец «смотал» чужие удочки и теперь может получить срок
«Открытие» - в топе рейтинга самых удобных банков
Как отпразднуют День России в Губкине
Белгородец через окно вынес из дома соседа телевизор и приставку к нему
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
За прыжки на капоте жительница Старого Оскола может отправиться в колонию
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
В Старом Осколе проверили безопасность детских площадок
В Белгороде полицейские предотвратили сделку по продаже оружия и боеприпасов
В ближайшее время в Белгородской области максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов
Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» далекой войны
В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы
Белгородские энергетики построят сети для подключения ИЖС
Жителя Белгородской области осудили за убийство матери
В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражу
В Белгородской области сотрудники МЧС России продезинфицировали здание суда
Помочь помогающим: Белгородский социально-реабилитационный центр примет помощь
Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей
Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение