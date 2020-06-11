Расширен список въезжающих и выезжающих через границу в Белгородской области

Пограничное управление информирует, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года № 1511-р внесены изменения в распоряжение от 16 марта 202годаг. № 635-р. В частности пункт 2 дополнен абзацами, которые расширяют категорию граждан для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации.

Так, въехать в Российскую Федерацию дополнительно разрешается:

лицам, в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России;

лицам, однократно, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ для граждан Российской Федерации под близкими родственниками понимаются – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства.

Выехать из Российской Федерации дополнительно разрешается:

гражданам Российской Федерации в целях лечения, при условии предъявления документов (копий документов) принимающей медицинской организации, подтверждающих лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России;

гражданам Российской Федерации, однократно, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ для граждан Российской Федерации под близкими родственниками понимаются – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сёстры, дедушка, бабушка, внуки), опекунам и попечителям, при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства;

гражданам Российской Федерации, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями лиц, в том числе иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность, копий документов, подтверждающих степень родства и право члена семьи на проживание в иностранном государстве либо наличие у него гражданства иностранного государства, для однократного выезда из Российской Федерации к месту проживания членов семьи;

гражданам Российской Федерации, однократно, в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, при условии предъявления документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

гражданам Российской Федерации, однократно, для получения образования в иностранных образовательных организациях, при условии предъявления документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в конкретной иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) российской образовательной организации о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

Нарушение порядка пересечения границы может обернуться уголовным наказанием

Руководство Управления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности, как административной, так и уголовной.

По возникшим вопросам при пересечении российско-украинской государственной границы, а также при возникновении угроз безопасности, о готовящемся или совершенном преступлении свидетелем которого вы стали, просим сообщать по телефону ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям: 8(4722) 50-85-15, 50-87-83 (круглосуточно).