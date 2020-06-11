2020-06-11T11:41:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 11 июня 2020 года составило 3 137 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 11 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 11 июня 2020 года составило 3 137 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 11 июня 2020 года составило 3 137 человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области по состоянию на 10.35 11 июня выявлено 3 137 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки — 76 новых заболеваний.

По России число заболевших составило 502 436 человек, за сутки выявлено 8 779 новых случаев. 261 150 человек выздоровело, за сутки — 8 367. Число умерших достигло 6 532 человек, за сутки умерло 174 россиянина.

В Курской области число заболевших составило 3 769, за сутки выявлено 79 новых заболеваний. В Воронежской области число заболеваний резко увеличилось за последние дни и достигло 3 766 человек. За сутки выявлено 239 новые заболеваний. В Тамбовской области число заболевших — 3704, за сутки выявлено 68, в Орловской — 3 283, за сутки — 102, в Липецкой — 2 817, за сутки — 59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские спасатели помогли снять очередного кота, который взобрался на высокое дерево
За захламление пастбища отходами строительных материалов валуйский директор ответит перед Законом
Белгородца подозревают в том, что он за деньги помогал призывникам откосить от армии
В Белгородской области заработают бани, массажные салоны и солярии
Пока староосколец был в командировке, с его машины сняли капот и колеса
Белгородские энергетики подключили к сети парк «Муромский лес»
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
Житель Белгорода уехал от торгового центра на чужом велосипеде
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Белгороде
Белгородец «смотал» чужие удочки и теперь может получить срок
«Открытие» - в топе рейтинга самых удобных банков
Как отпразднуют День России в Губкине
Белгородец через окно вынес из дома соседа телевизор и приставку к нему
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
За прыжки на капоте жительница Старого Оскола может отправиться в колонию
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
В Старом Осколе проверили безопасность детских площадок
В Белгороде полицейские предотвратили сделку по продаже оружия и боеприпасов
В ближайшее время в Белгородской области максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов
Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» далекой войны
В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы
Белгородские энергетики построят сети для подключения ИЖС
Жителя Белгородской области осудили за убийство матери
В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражу
В Белгородской области сотрудники МЧС России продезинфицировали здание суда
Помочь помогающим: Белгородский социально-реабилитационный центр примет помощь
Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей
Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение