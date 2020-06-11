Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 11 июня 2020 года составило 3 137 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.35 11 июня выявлено 3 137 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки — 76 новых заболеваний.

По России число заболевших составило 502 436 человек, за сутки выявлено 8 779 новых случаев. 261 150 человек выздоровело, за сутки — 8 367. Число умерших достигло 6 532 человек, за сутки умерло 174 россиянина.

В Курской области число заболевших составило 3 769, за сутки выявлено 79 новых заболеваний. В Воронежской области число заболеваний резко увеличилось за последние дни и достигло 3 766 человек. За сутки выявлено 239 новые заболеваний. В Тамбовской области число заболевших — 3704, за сутки выявлено 68, в Орловской — 3 283, за сутки — 102, в Липецкой — 2 817, за сутки — 59.