Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 июня 2020: Вновь два пациента умерли, а в Грайвороне заразились 17 медработников

В Белгородской области вчерашний день принес, увы, вновь печальные новости: скончались два человека, зараженные коронавирусной инфекцией. А в Грайворонском районе — групповое заражение: 17 медицинских работников заболели COVID-19. Заразились и два врача-лаборанта Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом — в материале «КП».

Обоим умершим было за 60

В Белгородской области по состоянию на 10 июня еще два пациента с подтверждкнным COVID-19 скончались, сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области. Умершие — жители Старооскольского городского округа, обоим — за 60. Они проходили лечение в окружной больнице Святителя Луки Крымского, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

17 медицинских работников Грайворонской ЦРБ заболели коронавирусом

Об очередном групповом заражении медицинских работников, на этот раз Грайворонской Центральной районной больницы, сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова на ежедневном брифинге. Она отметила, что из 17 человек — два врача. Они госпитализированы, их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Остальные 15 заболевших — это средний и младший медицинский персонал ЦРБ. Они находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Также на брифинге отмечалось, что из-за заноса инфекции на карантин закрыты три отделения Грайворонской ЦРБ. Не работает терапевтическое, гинекологическое и педиатрическое отделения больницы. Но отделения хирургии и реанимации продолжают работу в штатном режиме.

Пациенты с патологиями по направлениям закрытых на карантин отделений направляются в центральные районные больницы соседних муниципалитетов или в областную клиническую больницу. Все зависит от профиля оказываемой медицинской помощи.

В Центре профилактики и борьбы со СПИДом заразились два врача-лаборанта

С 12 по 15 июня Центр профилактики и борьбы со СПИДом не будет принимать анализ на COVID-19 у всех желающих, заявила замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова. Связано это с тем, что два врача-лаборанта Центра получили положительный результат анализа на COVID-19. Они проходят амбулаторное лечение.

Точная причина заражения, профессиональный ли контакт или бытовой, пока не известна. Ее выяснит в ходе эпидемического расследования Роспотребнадзор.