Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 8 июня 2020 года составило 2 913 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.35 8 июня выявлено 2 913 заболевших коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки число новых заболеваний составило 73 случая.

Всего по России с начала пандемии заболело 476 658 человек, за минувшие сутки выявлено 8 985 новых случаев заболевания. 230 688 человек выздоровело, за сутки — 3 957. С начала пандемии умерло 5 971 человек , за сутки — 112.

В соседней Курской области выявлено 3 561 заболеваний, за сутки — 60 новых случаев. В Тамбовской области — 3 504 заболевших, за сутки — 65. В Воронежской области число заболевших составило 3 065, за сутки в регионе зарегистрирован рекорд рост заболеваний — выявлено 228 новых случаев COVID-19. В Орловской области общее число заболевших составило 2 967 человек, за сутки выявлено 97 случаев, в Липецкой — 2 637, за сутки выявлено 60 заболевших.