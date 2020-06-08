Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 июня 2020: Тесты на антитела к COVID-19 белгородцам проводить будут, но за деньги

С 8 июня на базе Белгородской областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа начнут проводить тесты на антитела к коронавирусу. Но анализ, который позволяет выявить наличие иммуноглобулина в крови человека, свидетельствующий о его иммунитете и том, что он перенес это заболевание, будет платным.

Сколько нужно будет выложить рубликов за анализ

Исследования, которые будут проводить на базе областной клинической больницы, стали возможными после того, как 3 июня вышла 7-я версия методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ. Согласно этим рекомендациям, в области разрешено использование дополнительного аналитического скрининга - ИФА-диагностики на COVID-19. Анализ позволяет выявить наличие иммуноглобулина в крови человека, который свидетельствует о его иммунитете и о том, что он перенес это заболевание. Как подчеркнули в региональном департаменте здравоохранения, в дальнейшем эти результаты могут пригодиться для получения иммунокомпетентной плазмы с согласия самого пациента.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Людмила Крылова отметила:

- Это будет то окно в Европу, которое позволит нам внедрить еще одну методику лечения пациентов.

При этом тесты, которые начнут делать уже сегодня, 8 июня, будут платными. Их стоимость — 565 рублей. Сдать анализы можно будет как в поликлинике, так и в корпусе №9. Материал для исследования будут принимать с понедельника по субботу с 8 до 16 часов. Записаться на тестирование можно по телефону (4722) 50-48-48. Также сдать анализ можно и в порядке живой очереди непосредственно в день обращения.

Напомним, что в Белгородской области на 7 июня было зарегистрировано 30 смертей от заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших составило 2 840 человек, за минувшие сутки было выявлено 71 новое заболевание. По числу, как заболевших, так и умерших, «лидирует» Белгород — 568 человек (7 умерших). Следом идет Старооскольский городской округ — 497 заболевших и Белгородский район -346 заболевших. Всего на 7 июня в области выздоровело 1 220 человек.