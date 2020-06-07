Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 7 июня 2020 года составило 2 840 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.35 7 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составило 2 840, за минувшие сутки выявлено 71 новый случай заболевания.

По России число заболевших с начала пандемии составило 467 673 человек, за сутки выявлено 8 984 новых случаев заболевания. 226 731 человек выздоровел, 5 343 — за минувшие сутки. 5 859 человек умерло, 134 — за минувшие сутки.

В соседней Курской области число заболеваний составило 3 501 человек, за сутки выявлено 76 новых случаев. В Тамбовской области число заболевших — 3 439 (68 за сутки), в Орловской — 2 870 (110), в Липецкой — 2 577 (61), в Воронежской — 2 837 (139).