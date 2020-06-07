Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 июня 2020: Очередные разборки с выплатами — на этот раз в валуйском обсерваторе

В Белгородской области сотрудники валуйского обсерватора обратились к Президенту страну Владимиру Путину с просьбой о помощи. Тема — так же, что и у белгородских, алекесевских медиков, сотрудников губкинской скорой помощи — коронавирусные выплаты, вернее — их отсутствие.

Что говорят медики

Сотрудники валуйского обсерватора «Красная поляна» обратились к Президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос выплат за работу с коронавирусными больными. Как рассказали медики, на территории бывшего санатория «Красная поляна» развернут обсерватор для самоизоляции граждан, которые по каким-то причинам не могут самоизолироваться дома. Направляют в обсерватор и вновь прибывающих в Белгородскую область. При этом сотрудники обсерватора жаловались на то, что не получают коронавирусных выплат за свой труд в особых условиях.

Что говорят в региональном департаменте здравоохранения

Санаторий «Красная поляна» – не медицинская организация, поэтому никаких выплат медики не получат, сообщали жалобщикам в департаменте здравоохранения Белгородской области.

Напомним, что некоторое время назад на отсутствие коронавирусных выплат видеообращение к Президенту записали белгородские, алексеевские медики, а также сотрудники губкинской скорой помощи.

Что говорит прокуратура

Прокурорская проверка по фактам обращений к Президенту выявила ряд нарушений. Было, в частности, установлено, что регион из федерального бюджета получил 515,2 миллионов рублей. При этом выплаты до многих медиков не дошли, было выплачено всего лишь 104,9 миллионов рублей (20 процентов). Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры. Но следом в адрес прокуратуры Белгородской области поступил ответ от регионального депарртамента здравоохранения, где было сказано, что прокуратура не права.

Ситуацию с выплатами сотрудникам прокомментировала руководитель санатория «Красная поляна»

Как рассказала руководитель санатория «Красная поляна» Лидия Околота, по решению правительства Белгородской области в марте этого года на базе санатория развернули обсерватор. Между департаментом здравоохранения и санаторием заключили контракт на предоставление услуг обсерватора.

Всего с марта по май в обсерваторе работали 6 медицинских работников санатория, за нами была сохранена зарплата в соответствии со штатным расписанием санатория. Также с каждым медработником был заключен дополнительный договор в рамках работы обсерватора и оплатой в размере 1 750 рублей за сутки, сумма доплаты врачам составили 3 000 рублей за сутки. К тому же было предусмотрено, что по выходу из обсерватора каждому сотруднику должны предоставляться три оплачиваемых выходных дня. И санаторий обеспечил медработников бесплатным проживанием и 4-разовым питанием на период работы.

Также, подчеркнула руководитель, все работники были обеспечены необходимым набором средств индивидуальной защиты.

Отметим, что за весь период работы обсерватора в нем было размещено 171 человек, из которых 11 были перенаправлены в медучреждения в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.