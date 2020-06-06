2020-06-06T13:34:33+03:00
Звезды

Белгородская филармония закрыла 53-й концертный сезон в прямом эфире

В онлайн-концерте прозвучали шедевры классической музыки
Ирина ТАРАСОВА
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Органист Тимур Халиуллин принял участие в уникальном событии — инаугурации самого большого органа Москвы в концертном зале «Зарядье».Органист Тимур Халиуллин принял участие в уникальном событии — инаугурации самого большого органа Москвы в концертном зале «Зарядье».Фото: "КП" Архив
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Короновирус не помешают традициям и закрытие 53-го концертного сезона в Белгородской государственной филармонии состоялось. Музыканты симфонического оркестра и солисты филармонии в новом формате исполнили шедевры классической музыки, которые смогли услышать все жители Белгородской области.

На страничках филармонии в социальных сетях Вконтакте и в Фэйсбук 5 июня велась трансляция концерта. Прозвучали сочинения Дворжака, Шостаковича, Альбинони, Равеля, Брамса, Шнитке, Пьяццоллы и других известных композиторов.

Несмотря на обстоятельства, 53-й концертный сезон был очень насыщенным и плодотворным, наполненным достижениями и новыми вариантами творческого сотрудничества.

53-й сезон позволил в буквальном смысле расширить границы и проводить концерты в новых локациях: просторный атриум прекрасно подошел для хоровых и симфонических концертов, а сцена Большого зала преобразилась в камерное арт-пространство, которое слушатели смогли оценить на концерте проекта «Филармоия Лофт». Академических хор впервые принял участие в богослужении, исполнив «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова в Храме преподобного Сергия Радонежского (г. Старый Оскол).

В марте, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в филармонии оперативно поменяли формат работы. И с 23 марта по 5 июня Белгородская филармония провела 13 концертов в прямом эфире и показала 50 записей лучших концертных программ прошлых сезонов. Онлайн-концерты, не выходя из дома посмотрели около 2 миллионов зрителей. Не помешали обстоятельства и творчеству: артисты филармонии с удовольствием записывали на видео и выкладывали в социальные сети музыкальные и танцевальные номера, давали мастер-классы, устраивали флэшмобы и челленджи, делились фотографиями изменившихся рабочих будней. Образовались новые ансамбли и творческие союзы.

Директор филармонии Светлана Боруха подчеркнула:

- Конечно же, нам по-прежнему не хватает наших любимых слушателей и их бурных аплодисментов, которые придают силы и заряжают энергией для новых свершений. Пандемия закончится. Начнутся концерты. Афиши висят, артисты репетируют с соблюдением всех необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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