2020-06-06T11:09:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 июня 2020 года составило 2 769 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 июня 2020 года составило 2 769 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 июня 2020 года составило 2 769 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области, как сообщает сайт Стопкороновирус рф, на 10.35 6 июн выявлено 2 769 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки — 74 человека.

В России с начала пандемии в стране число заболевших составило 458 689 человек, за последние сутки — 8 855. Всего в стране выздоровело 221 388 человек, за последние сутки — 8 708. От заражения коронавирусной инфекцией скончались 5 725 человек, за последние сутки умерло 197 жителей.

В соседней Курской области выявлено 3 425 заболевших, за последние сутки — 68. В Тамбовской — 3 371 (64), в Орловской — 2 760 (111), в Воронежской — 2 698 (106), в Липецкой — 2 516 (64).

ИСТОЧНИК KP.RU

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