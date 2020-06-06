Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 6 июня 2020 года составило 2 769 человек

В Белгородской области, как сообщает сайт Стопкороновирус рф, на 10.35 6 июн выявлено 2 769 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки — 74 человека.

В России с начала пандемии в стране число заболевших составило 458 689 человек, за последние сутки — 8 855. Всего в стране выздоровело 221 388 человек, за последние сутки — 8 708. От заражения коронавирусной инфекцией скончались 5 725 человек, за последние сутки умерло 197 жителей.

В соседней Курской области выявлено 3 425 заболевших, за последние сутки — 68. В Тамбовской — 3 371 (64), в Орловской — 2 760 (111), в Воронежской — 2 698 (106), в Липецкой — 2 516 (64).