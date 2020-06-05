2020-06-05T16:37:57+03:00
Общество

Белгородские оперативники задержали еще одного фигуранта дела о вымогательстве под предлогом борьбы с продажей спиртного подросткам

По решению суда житель Курской области заключен под стражу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Ранее «Комсомолка» писала о задержании в Белгородской области подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, «гастролеры» приходили в магазины под видом представителей общественной организации. К своей деятельности они привлекали подростков, которых на глаз сложно было отличить от взрослых. После того, как несовершеннолетние покупатели приобретали горячительный напиток, в торговой точке появлялись их старшие товарищи.

- Они вынуждали работников торговли отдать им различные суммы денег, чтобы избежать более серьезных штрафных санкций. В случае отказа «проверяющие» обещали вызвать полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Изначально сообщалось о задержании четырех человек. Двух из них арестовали, одному избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде, еще одному – залог. Работая над сбором доказательств, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району вышли на след еще одного фигуранта. Им оказался 33-летний житель Курской области. Полицейские задержали его в ходе служебной командировки. По решению суда мужчина взят под стражу. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном в группе лиц. Наказание, предусмотренное за такое преступление – до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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