Белгородские оперативники задержали еще одного фигуранта дела о вымогательстве под предлогом борьбы с продажей спиртного подросткам

Ранее «Комсомолка» писала о задержании в Белгородской области подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, «гастролеры» приходили в магазины под видом представителей общественной организации. К своей деятельности они привлекали подростков, которых на глаз сложно было отличить от взрослых. После того, как несовершеннолетние покупатели приобретали горячительный напиток, в торговой точке появлялись их старшие товарищи.

- Они вынуждали работников торговли отдать им различные суммы денег, чтобы избежать более серьезных штрафных санкций. В случае отказа «проверяющие» обещали вызвать полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Изначально сообщалось о задержании четырех человек. Двух из них арестовали, одному избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде, еще одному – залог. Работая над сбором доказательств, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району вышли на след еще одного фигуранта. Им оказался 33-летний житель Курской области. Полицейские задержали его в ходе служебной командировки. По решению суда мужчина взят под стражу. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном в группе лиц. Наказание, предусмотренное за такое преступление – до семи лет лишения свободы.