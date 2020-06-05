Племянник губернатора Белгородской области попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти утра в Краснояружском районе. По данным полиции, 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Таурег» во время дождя не справился и мокрой проезжей части не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в дорожный знак, а затем в дерево.

Как стало известно «Комсомолке», за рулем иномарки находился племянник главы региона Михаил Савченко – директор белгородского Фонда развития села. Его с травмами доставили в больницу.

В пресс-службе УМВД региона уточнили, что, предварительно, водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности.