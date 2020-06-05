ВТБ в Белгороде поддержал клиентов более чем на 1,6 миллиарда рублей

ВТБ в Белгороде одобрил кредитные каникулы 1901 заемщику – физическому лицу более чем на 1 миллиард рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии, банк предоставил кредитную помощь на 633 миллиона.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрены 1800 заявок (на 913 миллиона рублей) — по потребительским кредитам, 70 – по ипотеке (на 88 миллионов), 31 - по автокредитам (на 15 миллионов). Порядка 94% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 50 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставив кредиты на общую сумму126 миллионов рублей. Льготное финансирование получили представители сфер общественного питания, оптово-розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также ВТБ в Белгородской области реструктурировал кредиты 36 региональным предприятиям среднего и малого бизнеса на 507 миллионов рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. В настоящее время ВТБ в регионе одобрено 10 заявок на общую сумму 30 миллионов рублей. В работе находятся еще 40 заявок на сумму более 150 миллионов.

Банк ВТБ (ПАО) занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Белгородской области. По итогам первого квартала кредитный портфель банка достиг 51 миллиарда рублей, объем привлеченных средств - 64,1 миллиарда.

Розничный кредитный портфель за квартал увеличился до 22,2 миллиарда рублей (+5%), из которых 13,3 – кредиты наличными, 6,5 – ипотека (+11%), 1,2 – автокредиты (+4%). Объем выдачи увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%, до 3,1 миллиарда рублей. Привлеченные средства физлиц выросли на 3%, до 46,2 миллиарда, при этом объем инвестиционных продуктов – 9,5 миллиарда (+16% к началу года).

Корпоративный кредитный портфель на 1 апреля составил 28,8 миллиарда рублей, объем пассивов – 17,9 миллиарда.

Управляющий банка ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- Очевидно, что существенные перемены в финансовом поведении многих наших клиентов, произошедшие в последние два месяца, в дальнейшем окажут влияние на показатели роста банковского бизнеса. Однако сейчас в центре внимания не прибыль, а необходимость сообща преодолеть трудное время. Важно минимизировать социально-экономические последствия пандемии, и ВТБ первым среди банков стал предоставлять помощь как бизнесу, так и жителям региона, оказавшимся в непростой ситуации. Уверен, что эти решения помогут с минимальными потерями выйти из режима ограничительных мер и создадут базу для дальнейшего развития.