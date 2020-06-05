Ботанический сад НИУ «БелГУ»: крупнейшая в СНГ коллекция сирени

Олег Николаевич рассказал о реализуемом в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» проекте «Белгородская сирень» и дальнейшем развитии ботсада.

За последние 5 лет здесь сделано немало: созданы лаборатория генетики и селекции растений, лаборатория биотехнологии растений, тепличный комплекс и питомник, разбиты два сирингария, туристическая тропа, построен амфитеатр, установлена современная система полива.

Фото: пресс-служба БелГУ.

Мощнейший толчок развитию ботанического сада дал проект «Белгородская сирень», инициированный губернатором области в 2017 году. Главным итогом его реализации, как подчеркивает ректор, должно стать создание одной из крупнейших в мире коллекций сирени, включающей зарубежные и отечественные, в том числе белгородские, сорта. Сейчас в сирингариях сада высажено около 800 растений 219-ти иностранных и 129-ти российских сортов.

- За два с половиной года нами создана крупнейшая в стране и СНГ коллекция сирени и научная база, позволяющая выводить собственные ее сорта. Благодаря нашим учёным, методом микроклонального размножения получен разнообразный посадочный материал. В этом году мы уже поставляем нашу сирень питомникам и муниципальным образованиям. Десять тысяч саженцев украсят территории районов области, - рассказал Олег Николаевич.

Фото: пресс-служба БелГУ.

Директор ботанического сада Валерий Тохтарь поясняет, что к настоящему времени методом invitro выращено более 25 тысяч саженцев сортовой сирени. Кроме того, из поездок по старым усадьбам региона сотрудники сада привезли около двух тысяч гибридных сеянцев. Растения высажены, и учёным предстоит выявить среди них сортовую сирень.

Фото: пресс-служба БелГУ.

Впереди у НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» большая работа - на реализацию новых направлений получены 80 миллионов рублей федерального гранта. Олег Полухин подчеркнул, что средства направят на создание условий для научной работы: будут расширены и оснащены современным оборудованием помещения лабораторий, появится и новая оранжерея для экспериментальной ботаники.