2020-06-12T11:23:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 12 июня 2020 года составило 3 207 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 12 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 12 июня 2020 года составило 3 207 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 12 июня 2020 года составило 3 207 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.45 12 июня число заболевших составило 3 207 человек, за сутки выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом по России число заболевших составило 511 423 человек, за минувшие сутки выявлено 8 987 случаев нового заболевания. 269 370 человек выздоровел, 8 220 — за минувшие сутки. 6 715 россиян умерло, 183 — скончались за минувшие сутки.

Воронежская область опередила своих соседей по Центральному Черноземью по числу заболеваний COVID-19. На 12 июня число заболевших достигло 3 993 человека, за минувшие сутки в области вновь зарегистрирован «рекорд» — 227 новых случаев COVID-19. В Курской области число заболевших составило 3 839, за сутки выявлено 70 новых случаев, в Тамбовской — 3 770 (66), в Орловской — 3 392 (109), в Липецкой — 2 878 (61).

ИСТОЧНИК KP.RU

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