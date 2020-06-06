2020-06-06T00:44:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 июня 2020: Открывают парки, кафе, музеи и решают как провести Парад Победы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 6 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 июня 2020: Открывают парки, кафе, музеи и решают как провести Парад Победы.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 июня 2020: Открывают парки, кафе, музеи и решают как провести Парад Победы.Фото: "КП" Архив
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И все же губернатор Белгородской области подписал постановление, которым вводятся более мягкие меры режима ограничений. В регионе откроются для посещения парки, площадки летних кафе, музеи и стадионы. Власти региона также решают, как, а главное — когда будут проводить Парад Победы. Об этом — в материале «КП».

С сегодняшнего дня заработают летние кафе, парки, музеи и стадионы

С 6 июня в области открываются парки, летние кафе, музеи и стадионы. Губернатор Евгений Савченко 5 июня 2020 года подписал постановление №70 , которым снимается ряд ограничений. В постановлении, в частности, сказано, что в регионе открываются: летние кафе; парки, скверы и рекреационные зоны, в том числе динопарк и зоопарк (аквапарк и пляжи не являются рекреационными зонами, а потому остаются закрытыми для посещения); музеи, выставочные залы и библиотеки, но с учетом пребывания в них в индивидуальном режиме; микрофинансовые организации; спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы, но только для индивидуальных занятий.

Заместитель губернатора Ольга Павлова, объясняя послабление режима ограничений в области, подчеркнула, что при этом должны соблюдаться все правила, которые требует Роспотребнадзор. Правила должны неукоснительно соблюдаться как в уличных кафе, так и в магазине, и в зоопарке.

Летняя приемная кампания в вузах пройдет в дистанционном формате

В этом же постановлении губернатора даны разъяснения, как в области будет проходить летняя приемная кампания в вузах. Она будет проходить дистнационно, выпускники подадут документы в электронном виде, их личное присутствие в университете не потребуется. Вузам дано право выбрать формат проведения дополнительных вступительных экзаменов и творческих конкурсов. Их проведение запланировано на июль-август, а окончательное решение вузы примут, учитывая развитие эпидемической обстановки.

Рассматриваются два варианта проведения Парада Победы

Напомним, что Белгородская область не вошла в число регионов, где в июне запланировано проведение Парада Победы. Но, тем не менее, власти области рассматривают два возможных альтернативных варианта его проведения, сообщила заместитель губернатора Ольга Павлова. Первый — это провести его онлайн, чтобы трансляцию можно было смотреть по телевидению и в интернете. Второй — перенести Парад Победы на 12 июля и совместить с другими мероприятиями Дня Прохоровского поля, который с этого года является праздничным днем в регионе.

Окончательное решение о формате и дате проведения парада — за губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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