2020-06-05T10:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 июня 2020 года составило 2 695 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 июня 2020 года составило 2 695 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 июня 2020 года составило 2 695 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области, как сообщил 5 июня сайт Стопкороновирус рф, по состоянию на 10.35 выявлено 2 695 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено 71 новое заболевание.

По России число заболевших составило 449 834 человек, за сутки выявлено 8 726 новых случаев заболевания. 212 680 человек выздоровело с начала пандемии в стране, 8 057 — выздоровело за минувшие сутки. Число умерших составило 5 528 человек (144 за сутки).

В соседней Курской области общее число заболевания достигло 3 357 человек, за сутки выявлено 85 новых случаев. В Тамбовской области — 3 357 (85), в Орловской — 2 649 (121), в Воронежской — 2 592 (126), в Липецкой — 2 452 (64).

ИСТОЧНИК KP.RU

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