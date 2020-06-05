Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 5 июня 2020 года составило 2 695 человек

В Белгородской области, как сообщил 5 июня сайт Стопкороновирус рф, по состоянию на 10.35 выявлено 2 695 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено 71 новое заболевание.

По России число заболевших составило 449 834 человек, за сутки выявлено 8 726 новых случаев заболевания. 212 680 человек выздоровело с начала пандемии в стране, 8 057 — выздоровело за минувшие сутки. Число умерших составило 5 528 человек (144 за сутки).

В соседней Курской области общее число заболевания достигло 3 357 человек, за сутки выявлено 85 новых случаев. В Тамбовской области — 3 357 (85), в Орловской — 2 649 (121), в Воронежской — 2 592 (126), в Липецкой — 2 452 (64).