Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 июня 2020: Регион не попадает в список областей, готовых к снятию ограничений

В Белгородской области за сутки выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции. А в целом на 4 июня число заболевших составило 2 624 человека. Белгородская области по статистическим данным оставила позади соседей — Липецкую Орловскую и Воронежскую области, значительно опережая их по числу заболевших и, увы, умерших от COVID-19. По этой причине регион не попадает в число тех, кто готов к первому этапу снятия ограничений.

В тройке «лидеров» по заражению прочно закрепился Белгород

Как сообщили федеральном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 4 июня количество заболевших COVID-19 увеличилось на 76, общее число составляет 2 624 человек. Всего выздоровевших — 1 151, (за сутки — 69). С начала эпидемии в Белгородской области скончались 22 пациента, у которых была тяжелая форма заболевания. Число умерших резко увеличилось в последние 10 дней.

В тройке «лидеров» по количеству зараженных инфекцией прочно закрепился Белгород — всего 527 жителей. За ним идет Старооскольский городской округ — 410 человек, третье место — у Белгородского района, где число зараженных достигло 299 жителей.

Наименьшее число заболевших у жителей Борисовского (19 человек), Грайворонского (18) и Ровеньского (8) районов.

Значимого снижения уровня заболеваний нет

Как отметила главный санитарный врач региона, с 21 мая в области каждый день фиксируют около 80-90 новых случаев заражения COVID-19. Несмотря на то, что уже несколько недель белгородцам обещают приступить к снятию ограничений, эти показатели не позволяют области перейти к реальным мерам. Специалисты аргументируют такое неустойчивое положение тем, что снижения уровня заболеваемости должно быть значимым, но этого нет.

Руководитель управления Роспотребнадзора Белгородской области Елена Оглезнева отметила:

- Чтобы снимать ограничения, у нас должно быть значимое снижение уровня заболеваемости. Мы пока его не наблюдаем.

Она также добавила, что «если посмотреть показатель распространения инфекции (основной показатель для снятия ограничительных мероприятий в нашей области), за последние трое суток и за период прошедшей недели в динамике он составлял 1: от 1,01 и 1,05».