Утром в Белгороде сотрудники ГИБДД задержали автомобилистку с явными признаками опьянения

Утром 4 июня в дежурную часть региональной Госавтоинспекции позвонил водитель, который сообщил, что по Белгороду двигается «Рено Сандеро» с явно нетрезвой автомобилисткой за рулем. По словам мужчины, он заметил иномарку на въезде в город. Находящаяся за рулем женщина беспорядочно маневрировала по дороге и создала аварийную ситуацию. Бдительный участник дорожного движения попытался выяснить причины опасного поведения. Однако автомобилистка, ненадолго остановившись, продолжила движение. Мужчина проследовал за ней, передавая сотрудникам ГИБДД информацию о ее маршруте.

Спустя десять минут инспекторы ДПС остановили «Рено» на улице Чичерина. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что у находившейся за рулем 29-летней женщины полицейские сразу же заметили признаки алкогольного опьянения. Однако проходить медосвидетельствование она отказалась.

Женщину отстранили от управления. За отказ в отношении нее составлен административный материал. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Сотрудники ГИБДД благодарят проявившего бдительность участника дорожного движения. О нетрезвых водителях просят сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 352-832, 26-42-30.