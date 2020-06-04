2020-06-04T12:39:22+03:00
Общество

Утром в Белгороде сотрудники ГИБДД задержали автомобилистку с явными признаками опьянения

Беспорядочно маневрировавшая на дороге иномарка привлекла внимание участников дорожного движения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Утром 4 июня в дежурную часть региональной Госавтоинспекции позвонил водитель, который сообщил, что по Белгороду двигается «Рено Сандеро» с явно нетрезвой автомобилисткой за рулем. По словам мужчины, он заметил иномарку на въезде в город. Находящаяся за рулем женщина беспорядочно маневрировала по дороге и создала аварийную ситуацию. Бдительный участник дорожного движения попытался выяснить причины опасного поведения. Однако автомобилистка, ненадолго остановившись, продолжила движение. Мужчина проследовал за ней, передавая сотрудникам ГИБДД информацию о ее маршруте.

Спустя десять минут инспекторы ДПС остановили «Рено» на улице Чичерина. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что у находившейся за рулем 29-летней женщины полицейские сразу же заметили признаки алкогольного опьянения. Однако проходить медосвидетельствование она отказалась.

Женщину отстранили от управления. За отказ в отношении нее составлен административный материал. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Сотрудники ГИБДД благодарят проявившего бдительность участника дорожного движения. О нетрезвых водителях просят сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 352-832, 26-42-30.

В Белгороде остановили автомобилистку с явными признаками опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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