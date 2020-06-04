2020-06-04T09:39:45+03:00
Общество

Мэр Белгорода призвал выпускников шить платья и готовиться к балу

Выпускной бал обязательно состоится, но после того, как в области нормализуется эпидемическая ситуация
Ирина ТАРАСОВА
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Выпускной бал обязательно состоится, но после того, как в области нормализуется эпидемическая ситуация.Выпускной бал обязательно состоится, но после того, как в области нормализуется эпидемическая ситуация.Фото: "КП" Архив
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Шить платья и готовится к выпускному балу призвал со своей страницы ВКонтакте белгородских школьников мэр города Юрий Галдун. На своей странице в социальной сети мэр, в частности, обращаясь к выпускникам написал: «Праздник последнего звонка в обычном формате состояться не может. Совместим с выпускным, который в городе будет обязательно, может быть позже. Шейте платья, девочки!»

Напомним, что и губернатор области Евгений Савченко в своем видеообращении, поздравляя белгородских выпускников с окончанием школы, также пообещал, что школьников ждет выпускной, который они заслужили. И он состоится как только улучшится эпидемическая ситуация.

Напомним, что с началом карантина все белгородские школьники отправились на «удаленку». В мае в области попытались вывести учеников выпускных классов на очное обучение, но из этого ничего не вышло. Пандемия коронавируса подкорректировала и поступление в вузы. Они впервые будут принимать документы для поступления в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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