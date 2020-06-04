Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 4 июня 2020 года составило 2 624 человека

В Белгородской области по состоянию на 4 июня выявлено 2 624 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкороновирус рф. За прошедшие сутки число новых заболеваний в регионе составило 76 человек.

По России число заболевших достигло 441 108 человек, за минувшие сутки выявлено 8 831 новых случаев заболевания. С начала пандемии в стране умерло 5 384 человек умерло, 169 — за сутки.

У соседей в Курской области число заболевших составило 3 272. В Тамбовской области число заболевших — 3 242 человека, в Орловской — 2 528 в Воронежской — 2 466, в Липецкой — 2 3880.