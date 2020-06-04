2020-06-04T11:13:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 4 июня 2020 года составило 2 624 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 4 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 4 июня 2020 года.Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 4 июня 2020 года.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области по состоянию на 4 июня выявлено 2 624 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкороновирус рф. За прошедшие сутки число новых заболеваний в регионе составило 76 человек.

По России число заболевших достигло 441 108 человек, за минувшие сутки выявлено 8 831 новых случаев заболевания. С начала пандемии в стране умерло 5 384 человек умерло, 169 — за сутки.

У соседей в Курской области число заболевших составило 3 272. В Тамбовской области число заболевших — 3 242 человека, в Орловской — 2 528 в Воронежской — 2 466, в Липецкой — 2 3880.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
Талантливые дети Старого Оскола получат именные стипендии губернатора
В Белгороде пляжи и места массового отдыха обрабатывают против клещей
Под Белгородом пенсионерка попала под колеса «КамАЗа»
В Белгородской области действует особый противопожарный режим
В Белгороде начальник дистанции гражданских сооружений осужден за взятку
Для белгородских бездомных собак оборудовали просторные «зимние» и «летние» вольеры
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана
Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой
Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома
Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»
Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП
Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками
Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием
«Открытие» дарит премиальным клиентам скидку на страховые программы
Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,
22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС
Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником
День защиты детей в Яковлевском городском округе Белгородчины принес малышам вкусные подарки
Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли