Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 июня 2020: В Старооскольской окружной больнице заболели 57 человек

В Старооскольской окружной больнице коронавирусную инфекцию диагностировали сразу у 57 человек. Как рассказали в Роспотребнадзоре, среднесуточный темп прироста в области за последнюю неделю составил 3,8 процента, подчеркнув, что тенденция к снижению заболеваемости не наблюдается, а потому о новой фазе снятия ограничений и речи идти не может.

Из 57 заболевших в Старооскольской окружной больнице 24 человека — медики

О том, что в терапевтическом отделении Старооскольской окружной больницы заболело 57 человек, рассказала на очередном брифинге руководитель управления Роспонтребнадзора области Елена Огнезнева. Комментируя ситуацию, она подчеркнула, что всего болеют 57 человек из 77 находящихся под медицинским наблюдением. 24 из них — это медицинские сотрудники. У большей части заболевание протекает в легкой форме и бессимптомно. У 8 человек выявлена пневмония.

Из 33 заболевших пациентов 5 человек переносят инфекцию бессимптомно, 6 — в легкой форме, у 19 — пневмония.

О снятии ограничений говорить пока рано

Интенсивный показатель заболеваемости в области на данный момент составляет — 166 на 100 тысяч населения. Среднесуточный темп прироста за последнюю неделю — 3,8 процента. За последние сутки — 3,1.

Отметим, что подъем заболеваемости в области наметился с 10 мая. С этого дня ежедневный прирост заболеваний стал составлять от 67 до 79 случаев, а с 21 мая динамика ежедневного прироста стала составлять выше 80 случаев и стабилизировалась на этой отметке. Но в целом коэффициент распространения инфекции за прошедшую неделю составил 1.

Руководитель управления Роспонтребнадзора области Елена Огнезнева, анализируя ситуацию, сложившуюся в регионе, подчеркнула:

- Тенденции к снижению заболеваемости мы пока не наблюдаем, поэтому на сегодня мы не попадаем в пул регионов для перехода к первой фазе снятия ограничительных мероприятий. Посмотрим, что будет к концу недели.

Зато в области свободно 50 процентов коечного фонда для новых больных

Напомним, что региональном департаменте здравоохранения неоднократно подчеркивали, что у области хорошие результаты по другим показателям. Так, свободно больше 50 процентов коечного фонда, растет охват населения тестированием, последние семь дней он варьировал от 112,8 до 129,7 на 100 тысяч населения.