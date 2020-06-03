2020-06-03T17:25:32+03:00
Общество

Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май

За два полных «самоизоляционных» месяца пользователи сервиса посмотрели более 100 миллионов фильмов, эпизодов сериалов и другого видеоконтента
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Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинги просмотров за апрель и май 2020 года. Просмотр контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

В апреле абсолютными лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. Первую строчку рейтинга ожидаемо занял фантастический триллер «Спутник», апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате, а не в офлайн-кинотеатрах. Зрители продолжали активно смотреть недавнюю премьеру — спортивную драму «Лед 2». Среди российских сериалов лидером стали «Корни» — увлекательная история возвращения столичного топ-менеджера в родные края.

Огромную долю в смотрении занимают мультфильмы и анимационные сериалы. Что неудивительно — дети также постоянно находятся дома и их около 16 часов в день надо чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». На первых строчках в топе зарубежного кино также обосновались фильмы для просмотра всей семьей — «Соник в кино», где живых актеров дополняют анимационные герои, и «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в ролях напарников-детективов.

В топе зарубежных сериалов в апреле первенствовали темы ужасов, эпидемий, апокалипсиса. Например, «Мир Дикого Запада» — фантастическая антиутопия про конфликт людей и роботов, а также «Ходячие мертвецы» — про людей, которые стараются выжить после зомби-апокалипсиса. Не случайно в лидерах оказались и «Хроники эпидемии». Хорошо, что замыкает топ-5 старый добрый сериал «Друзья», который в условиях изоляции вернул к себе интерес зрителей разных возрастов.

В апреле стартовал проект Wink Live, который каждую пятницу представлял онлайн-концерты российских исполнителей и групп разных жанров. Проект требует сложнейшей технической подготовки и координации в прямом эфире. Например, Полина Гагарина исполняла свои хиты, находясь в загородном доме, в то время как музыканты были в своих квартирах. Чтобы свести картинку и звук из разных мест нужна была филигранная работа телевизионной бригады. Огромный интерес вызвал живой концерт легендарной группы «Алиса» и Константина Кинчева, который транслировался из Санкт-Петербурга. Чтобы послушать песни последнего альбома группы «Посолонь» в Wink собралась целая армия поклонников — более 500 тысяч человек.

Юбилей Победы, конечно, оказал влияние на рейтинги просмотров, особенно в начале мая. По итогам месяца в топ-5 попали фильмы «Солдатик» про самого юного участника Великой Отечественной войны и «Временная связь», снятый по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке, который пронесся не только через расстояние, но и время.

В майском топе российских сериалов новый лидер — «Закрытый сезон», который до телевизионной премьеры эксклюзивно доступен в Wink. Действие происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают только в туристический сезон. Но он оказывается на грани срыва после серии странных смертей от неизвестной инфекции. В сериале, задуманном и снятом задолго до пандемии, оказывается очень много параллелей с текущей ситуацией, что подогревает интерес зрителей.

В мае практически не было заметных мировых премьер, поэтому топ зарубежного кино особенно не изменился. Единственная новинка, вызвавшая интерес зрителей — фильм «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина, который продолжает эксклюзивное сотрудничество с Wink. В топе зарубежных сериалов появилась «Великая» — околоисторическая сатира про восхождение на трон Екатерины II, где роль российского графа исполняет темнокожий актер.

Продолжается рост просмотров с дополнительных устройств. Когда вся семья дома, бывает сложно достичь компромисса, что смотреть одновременно, ведь вкусы и предпочтения различаются. Но благодаря сервису мультискрин под одним аккаунтом можно смотреть телеканалы, кино и сериалы на пяти экранах одновременно. Поэтому пока родители смотрят сериал по телевизору, дети могут наслаждаться любимым мультиком на смартфоне или планшете.

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