2020-06-03T17:00:32+03:00
Общество

Сотрудники «Мираторга» поздравили маленьких пациентов областной больницы

Подарки и пожелания выздоровления переданы детям, проходящим лечение в онкогематологическом отделении
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..Фото: "КП" Архив
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Компания ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая содействие медицинским учреждениям, детским домам, школам и другим социальным организациям. Сотрудники агрохолдинга принимают активное участие в благотворительных проектах, навещая ветеранов, подопечных детских домов, лечащихся в онкоцентре ребят .

В условиях пандемии у коллектива компании не было возможности традиционно поздравить малышей с Днем защиты детей активной развлекательной программой. Чтобы не подвергать опасности маленьких пациентов, было принято решение отказаться от игр и конкурсов в пользу просто передачи подарков.

Более 30 детишек получили подарочные наборы для творчества — принадлежности для рисования скрасят их досуг во время лечения. Кроме того, сотрудники «Мираторга» подарили больнице сертификаты строительного магазина для благоустройства онкогематологического отделения.

- Наши сотрудники всегда с готовностью участвуют в проектах, где требуется помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Посещение детей в онкогематологическом отделении стало в компании уже традицией — мы помогаем им более 5 лет. Надеемся, что творчество, положительные эмоции, и главное, поддержка неравнодушных людей, помогут детям быстрее выздороветь, – подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.

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