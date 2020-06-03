2020-06-03T15:56:37+03:00
Общество

Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками

Компания Tele2 проанализировала популярность цифровых комбинаций в мобильных номерах, которые при подключении выбирают абоненты из Черноземья
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Лидерами по итогам 2019 года стали красивые номера с тремя повторяющимися четверками. Жители Белгородской области также отдали предпочтение этой цифровой комбинации.

В 2019 году число заказов в интернет-магазине Tele2 в макрорегионе «Черноземье» выросло на 56% год к году. Компания также отмечает растущую востребованность сервиса индивидуального подбора номеров при подключении к сети оператора. Более 70% абонентов Tele2, выбирающих красивые номера, отдают предпочтение серебряной категории. Также среди жителей Черноземья пользуются популярностью номера, которые содержат цифровую комбинацию 444.

Белгородцы поддержали общую тенденцию и наиболее часто выбирали комбинации с повторяющимися четверками из серебряной категории. Кроме того, жителям региона нравятся номера, содержащие комбинации цифр 222 и 666.

Номерная емкость онлайн-витрины Tele2 составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до платиновых номеров. При подключении к Tele2 в интернет-магазине абоненты могут выбрать случайный номер или подобрать комбинацию предпочтительных цифр. По всей России для клиентов оператора установлена единая стоимость красивых федеральных номеров от 1 000 до 15 000 рублей в зависимости от категории.

Ранее Tele2 расширила возможности интернет-магазина и в Белгородской области увеличила количество населенных пунктов, где доступна курьерская доставка, более чем в 9 раз. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а клиент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации. Оператор добавил новую функцию и в приложение «Мой Tele2». Новым клиентам для самостоятельной регистрации потребуется сделать селфи и сфотографировать паспорт, а действующим – пройти упрощенную процедуру активации.

Кроме того, стать абонентом Tele2 по-прежнему можно в салонах связи. Компания выполняет все рекомендации по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, для соблюдения клиентами необходимой социальной дистанции нанесены разграничительные линии. Также во всех регионах присутствия оператор запустил возможность самостоятельного подключения в салонах связи. В розничной сети Tele2 клиент может без контакта с продавцом выбрать номер, бесплатно взять SIM-карту и активировать ее дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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