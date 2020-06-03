2020-06-03T14:20:11+03:00
Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель составила почти 9 миллиардов рублей

За счет увеличения доходов и сокращения расходов от операционной деятельности в апреле она выросла до 5,9 миллиарда
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..Фото: "КП" Архив
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За первые четыре месяца 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 8,9 миллиарда рублей.

За январь-апрель 2020 года объем активов «Открытия» увеличился на 3%. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35,7 млрд. рублей (+3%) до 1,45 триллиона рублей. Положительную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц – с начала года он увеличился на 12% до 419 миллиардов рублей. За апрель кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,6 миллиарда.

Объем вложений в ценные бумаги за 4 месяца 2020 года сократился на 78 миллиардов рублей (-10%) до 722 миллиардов, что обусловлено управлением структурой ликвидных активов.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 21,3 миллиарда рублей (+1,2%) до 1,76 триллиона . Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За апрель средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,3 миллиарда рублей.

Регуляторный капитал с начала 2020 года увеличился на 11,5 миллиарда рублей (+3,7%) до 324 миллиардов за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 мая составил 14% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

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