2020-06-10T11:49:39+03:00
Общество

Как будет проходить голосование в Белгороде

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм
Ирина ТАРАСОВА
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Фото пресс-службы администрации Белгорода.Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Фото пресс-службы администрации Белгорода.
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Общероссийское голосование состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Избирательные комиссии города Белгорода уже ведут организационную работу по подготовке к общероссийскому голосованию, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Каждый избиратель получит маску, перчатки и дезинфектор

1 июля в Белгороде откроются 194 избирательных участка, будут работать 2,1 тысячи членов участковых избирательных комиссии, 6 тысяч наблюдателей. Для всех них предусмотрены индивидуальные средства защиты – маски, перчатки, дезинфекторы.

Каждый, кто придет голосовать на избирательный участок, также получит маску, перчатки и одноразовую ручку. Кроме того, на входе в помещение избирательного участка будет размещен антисептик и антисептический коврик. Вход и выход будут разделены. Это будет сделано для того, чтобы не пересекались потоки пришедших на участок и уже проголосовавших избирателей.

Голосовавшим на дому предоставят переносной ящик и бюллетень у порога дома

Проголосовать 1 июля можно будет и вне помещения для голосования (на дому). Любой гражданин может пригласить членов УИК, обратившись в свою участковую избирательную комиссию. Процедура голосования вне помещения для голосования также подразумевает все меры предосторожности: члены УИК в перчатках и масках оставят переносной ящик для голосования и бюллетень на пороге и, соблюдая дистанцию, подождут, пока вызвавший их гражданин не проголосует.

Проголосовать можно до 1 июля

В пресс-службе администрации подчеркивают, что предусмотрено также голосование до 1 июля. Им можно будет воспользоваться с 25 по 30 июня, обратившись в свою участковую избирательную комиссию. Узнать свой избирательный участок и получить ответ на другие вопросы можно, обратившись в Избирательную комиссию Белгорода по телефону (4722) 23-30-71

ИСТОЧНИК KP.RU

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