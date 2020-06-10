2020-06-10T11:12:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 июня 2020 года составило 3 061 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 июня 2020 года составило 3 061 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 июня 2020 года составило 3 061 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.35 10 июня выявлено 3 061 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкороновирус рф. За минувшие сутки выявлено 73 новых случая заболевания.

По России общее число заболевших составило 493 657 человек, за сутки выявлено 8 404 новых заболевших. 252 783 человека выздоровело с начала пандемии, 10 386 — за минувшие сутки. 6 358 человек умерло, 216 россиян скончалось за минувшие сутки.

В соседней Курской области число заболевших достигло 3 690человек, за сутки выявлено 71 новое заболевание. В Тамбовской области число заболевших составило 3 636, за сутки — 67. В Воронежской — 3 527, третьи сутки подряд регистрируется рекордно высокое число новых заболеваний. За минувшие сутки оно составило 242 случая. В Орловской области 3 181 заболевших, за сутки — 89, в Липецкой — 2 758, за сутки — 61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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