Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 10 июня 2020 года составило 3 061 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.35 10 июня выявлено 3 061 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкороновирус рф. За минувшие сутки выявлено 73 новых случая заболевания.

По России общее число заболевших составило 493 657 человек, за сутки выявлено 8 404 новых заболевших. 252 783 человека выздоровело с начала пандемии, 10 386 — за минувшие сутки. 6 358 человек умерло, 216 россиян скончалось за минувшие сутки.

В соседней Курской области число заболевших достигло 3 690человек, за сутки выявлено 71 новое заболевание. В Тамбовской области число заболевших составило 3 636, за сутки — 67. В Воронежской — 3 527, третьи сутки подряд регистрируется рекордно высокое число новых заболеваний. За минувшие сутки оно составило 242 случая. В Орловской области 3 181 заболевших, за сутки — 89, в Липецкой — 2 758, за сутки — 61.