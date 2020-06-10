Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 июня 2020: Каждый день — новые смерти от COVID-19

В Белгородском регионе скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Итого, уже 32 белгородца погибли от заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии в области. При этом смертельные случаи несколько дней подряд, да еще и по три-два человека в день, увы, становятся нормой…

Двум скончавшимся 9 июня от COVID-19 было 80 и 26 лет

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавируснеой инфекцией 9 июня умерли еще два белгородца. Одному из них было 80 лет. Умерший пожилой мужчина — житель Белгорода, он проходил лечение в Белгородской городской больнице №2. Второй умерший — 26-летний житель Старооскольского городского округа. Он проходил лечение в окружной больнице Святителя Луки Крымского. Итого, всего за несколько последних дней в регионе от заражения COVID-19 умерли 10 белгородцев, значительно пополнив статистику погибших от инфекции.

Всего на 9 июня общее число зараженных в области составило 2 988 человек. 542 госпитализированы, 19 находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. 1 335 человек с начала пандемии выздоровели, за последние сутки — 74 человека. Общее число снятых с самоизоляции в области составляет 15 273 человека. На самоизоляции находятся 4 070, в том числе 53 — в обсерваторе.

Представители оптовой и розничной торговли ринулись за субсидиями

Как рассказали во время рабочего часа при губернаторе, больше половины обратившихся за субсидией из-за коронавируса — это представители оптовой и розничной торговли. Руководитель управления федеральной налоговой службы области Наталия Попова отметила, что за апрель субсидии были предоставлены более 16 тысячам налогоплательщиков на общую сумму 514 миллионов рублей. При этом отмечалось, что оставшиеся федеральные деньги будут потрачены на майские выплаты.

Также подчеркивалось, что за поддержкой не обращались, в основном те индивидуальные предприниматели, деятельность которых была прекращена еще в 2019 году.

Есть и такие налогоплательщики, их более 3 500, которые получили отказ в предоставлении субсидии. Отказали им из-за задолженности более 3 000 рублей. Если они ее погасят, то смогут претендовать на выплаты за май. Также отказано 128 налогоплательщикам, которые уменьшили численность своих работников ниже 90%. Если этот пробел будет устранен, то они также смогут получить субсидию за май.