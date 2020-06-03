2020-06-03T11:33:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 3 июня 2020 года составило 2 548 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 3 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 3 июня 2020 года составило 2 548 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 3 июня 2020 года составило 2 548 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 3 июня выявлено 2 548 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкороновирус рф. За прошедшие сутки число новых заболеваний в регионе составило 77 человек.

По России число заболевших достигло 432 277 человек, за минувшие сутки выявлено 8 536 новых случаев заболевания. 195 957 человек выздоровело с начала пандемии в стране, 8 972 — за сутки. 5 215 человек умерло, 178 — за сутки.

У соседей в Курской области число заболевших составило 3 199, за сутки выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Тамбовской области число заболевших — 3 175 человек (65 за сутки), в Орловской — 2 443 (71), в Воронежской — 2 361 (127), в Липецкой — 2 326 (65).

ИСТОЧНИК KP.RU

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